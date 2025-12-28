Ekonomide 2025'e damga vuran olaylar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de 2025 yılına damga vuran gelişmeler derlendi.

Yılın ilk üç ayında, ekonomik göstergelerdeki iyileşme kadar bilim-teknoloji yatırımları ve ticaret politikalarındaki değişiklikler de dikkat çekti.

Açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi, 2024 yılını yüzde 3,3 büyüme ile tamamlarken işsizlik oranı yüzde 8,7’ye geriledi ve son 12 yılın en düşük seviyesine indi.

Bu dönemde Meclis’te yürütülen çalışmalar öne çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM’de 5G test-deneme sürecinin başlatıldığını açıkladı. Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzaydaki ilk test yayınının başarıyla tamamlanması da teknoloji alanında önemli bir eşik olarak kayda geçti.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE SURİYE ETKİSİ

Suriye’de uzun süredir devam eden iç savaşın sona ermesiyle birlikte ticarette de yeni bir sayfa açıldı. Bu kapsamda Suriye ile karşılıklı ticarette yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’ye yapılacak ihracat ile Suriye’ye yönelik transit işlemlerde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı. Düzenlemenin, bölgesel ticaretin canlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye ekonomisinde yılın ilk 3 ayında yaşanan bazı önemli gelişmeler şöyle:

2 OCAK

- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'ndan 2024'te 4,2 milyar işlem yapıldığını bildirdi.

3 OCAK

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 olarak gerçekleşti.

5 OCAK

- Uraloğlu, 2024'te Türkiye'deki havalimanlarını, direkt transit yolcularla 230 milyon 224 bin 611 yolcunun kullandığını bildirdi.

11 OCAK

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türk mühendislerince geliştirilen Milli Gözetim Radarı (MGR) Mode-S SSR'nin test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

15 OCAK

- 2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda yer alan 14 bin 238 projeye yaklaşık 1 trilyon 444,4 milyar lira ödenek tahsis edildi.

- Engelli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için getirilen yerlilik şartı ve bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresine ilişkin detaylar belli oldu. ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a yükseltildi. Bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

18 OCAK

- Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile Axiom Space, kurulması planlanan Axiom Uzay İstasyonu ve diğer faaliyetlerde yer alacak Türk uzay sanayi için tedarik zinciri fırsatlarını araştırmak amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

20 OCAK

- Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğüne kayıtlı başkentteki taşınmazlara ilişkin özelleştirme ihalesinde 7 milyar 500 milyon lira ile ülke tarihinde bir taşınmaz ihalesindeki en yüksek teklifi veren Gamador İnşaat AŞ sözleşmeyi imzalayarak arazileri devraldı.

24 OCAK

- Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı, Türkiye'nin otomobili Togg'un yollara çıkmasının da etkisiyle 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 129,6 artarak 183 bin 776'ya yükseldi.

31 OCAK

- Ticaret Bakanlığı ve TÜİK işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, 2024'te ihracat bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak, 261 milyar 855 milyon dolara ulaştı.

3 ŞUBAT

- TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 5,03, Yİ-ÜFE yüzde 3,06 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçti.

4 ŞUBAT

- Ticaret Bakanlığınca taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması" uygulaması devreye alındı.

5 ŞUBAT

- Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde sözleşmeyi 504 milyon dolar teklif veren Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından şartname gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ imzaladı.

6 ŞUBAT

- Türkiye'nin nüfusu, 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu. 2023'te binde 1,1 olan yıllık nüfus artış hızı, 2024'te binde 3,4'e yükseldi

11 ŞUBAT

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabilecekleri "http://marketfiyati.org.tr" internet sitesini vatandaşların erişimine açtıklarını bildirdi.

- Suriye ile karşılıklı ticarette yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı.

12 ŞUBAT

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi "Gökdoğan"ın, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurduğunu bildirdi.

15 ŞUBAT

- Rekabet Kurulu, Türkiye'de cips ve şekerleme pazarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yaklaşık 1,3 milyar lira ceza kesilmesini kararlaştırdı.

16 ŞUBAT

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şam Havalimanı'nın yenilenmesi için Türkiye'den giden 25 kişilik teknik ekibin Suriye'de çalışmalara başladığını bildirdi.

17 ŞUBAT

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ilk atışı yapılan GÖKSUR IIR füzesine ilişkin, "Çelikkubbe'nin stratejik bir parçası olan katmanlı hava savunma sistemimiz, milli gemilerimizin güvenliğini sağlayacak." ifadesini kullandı.

18 ŞUBAT

- TÜİK, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, 2024'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,6 oldu.

19 ŞUBAT

- Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayını başarıyla tamamlandı.

24 ŞUBAT

- MOI OGG, araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi.

28 ŞUBAT

- TÜİK, 2024'e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,3 büyüme gösterdi.

2 MART

- 9'uncusu düzenlenen Ulusal Antarktika Bilim Seferinde Türkiye'nin araştırma kampının bulunduğu Horseshoe Adası'nda "çok düşük frekans yakın uzay gözlemleri" için istasyon kuruldu.

3 MART

- TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 2,27, Yİ-ÜFE yüzde 2,12 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,21 olarak kayıtlara geçti.

5 MART

- Turkcell, İzmir ve Milano arasında denizaltından fiber optik kablo altyapı çalışması başlattı.

7 MART

- Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası'nın özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi 20 milyar lira ile Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi verdi.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TBMM'de 5G test-deneme sürecinin başladığını açıkladı.

10 MART

- Van'dan İran'ın başkenti Tahran'a tren seferleri başladı.

- Türkiye'nin ilk girişim ofisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Bilkent Cyberpark'ta açıldı.

12 MART

- Aydın memecik zeytini AB'den coğrafi işaret tescili aldı.

14 MART

- Milli Banliyö Tren Seti, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.

16 MART

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de kurulacak Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesinin imzalandığını, barajın Nisan 2028'de tamamlanmasının planlandığını belirtti.

20 MART

- Türkiye'de işsizlik oranı, 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan azalışla yüzde 8,7'ye gerileyerek son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

25 MART

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi (ETMIC)" için genel ihale ilanına çıkarken bu kapsamda maliyetin İslam Kalkınma Bankasından sağlanan 246 milyon 400 bin avroluk finansmanla karşılanacağı belirtildi.

29 MART

- Bireysel sıfır taşıtlar, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamından çıkarıldı.

29 MART

- Bireysel sıfır taşıtlar, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamından çıkarıldı.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyümesi, ülke tarihinin en büyük zirai don olaylarından birinin tarım ürünlerinde zarara yol açması, Türksat 6A'nın hizmete alınması bu yılın ikinci çeyreğindeki önemli başlıklar arasında yer aldı.Türkiye açısından bu yılın nisan-haziran döneminde ekonomiye dair dikkati çeken gelişmeler yaşandı.

Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle etkili olan zirai don, tarım ürünlerinde zarara neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarihin en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını bildirdi.

Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete alındı. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Türksat 7A'nın yapımı için ihale hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.Gıda satış ve toplu tüketim yerlerindeki "gıda işletmesi karekodu"nun, tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Türkiye ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 NİSAN

- Türkiye, deprem bölgesindeki istihdamın korunması ve bölgede ilave istihdam oluşturulması için işletmelere yönelik 500 milyon dolarlık yeni dış finansman sağladı.

2 NİSAN

- Türkiye, Avrupa Birliği (AB) çatısı altında faaliyet gösteren Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin (EFSA), tüketicilerin gıda konusunda bilinçli seçimler yapabilmeleri amacıyla uyguladığı "Safe2Eat" kampanyasına dahil oldu.

3 NİSAN

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu.

4 NİSAN

- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin açıkladığı ilave gümrük vergilerinin ardından Türkiye'nin bu pazarda rekabette olduğu ülkelere kıyasla avantajlı olacağını belirterek, "Diğer ülkeler bizim üçüncü ülkelerdeki pazarlarımıza ve Türkiye pazarına hücum edecekler, bu konuda biz son derece dikkatli olacağız ve gerekli tedbirlerimizi alacağız." dedi.

10 NİSAN

- Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Burak Dağlıoğlu getirildi.

12 NİSAN

- Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle etkili olan zirai don, tarım ürünlerinde zarara neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarihin en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını belirterek, "Bakanlık olarak, son yılların en geniş alanı kapsayan bu don olayı sonrasında da üretimin devamlılığını sağlamak üzere üreticilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

15 NİSAN

- Türkiye ile Azerbaycan öncülüğünde hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığı himayesinde faaliyet gösteren Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliğinin (TÜREK) kuruluşu imza töreniyle gerçekleştirildi.

18 NİSAN

- Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası bazı ürünlerde manipülatif fiyat hareketlerine karşı denetimlerini yoğunlaştırırken ekipler don olayının görüldüğü iller başta olmak üzere ülke genelinde 1271 firma ve 8 bin 476 ürünü inceledi.

21 NİSAN

- Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, zirai dondan hububat, baklagil ve yağlı tohumlar gibi stratejik ürünlerin çok etkilenmediğine işaret etti.

- Türksat 6A Hizmete Alma Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlendi.

25 NİSAN

- Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan yerli patent başvuruları 2024 sonu itibarıyla ilk kez 5 haneli rakamlara çıkarak, 10 bin 186'ya ulaştı.

27 NİSAN

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası'nı alan ilk ulaştırma projesi olduğunu bildirdi.

28 NİSAN

- Tarım Orman Şurası, bu yıl 28-30 Nisan tarihlerinde 4. kez toplanarak "Türkiye Yüzyılı Bereketin Yüzyılı" temasıyla yapıldı.

5 MAYIS

- TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 3, Yİ-ÜFE yüzde 2,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak kayıtlara geçti.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 7A'nın yapımı için ihale hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "İlk hedefimiz Türksat 7A'nın Türksat 6A'dan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması." dedi.

8 MAYIS

- Gıda satış ve toplu tüketim yerlerindeki "gıda işletmesi karekodu"nun tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulması zorunlu kılındı.

12 MAYIS

- 105 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin haber belleği olan Anadolu Ajansının (AA), yeni kurduğu iştiraki AA Teknoloji siber güvenliğin ardından yapay zeka destekli haber alma ve izleme sistemine yönelik işbirliğini de hayata geçirdi.

19 MAYIS

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "melodili yol uygulaması"nın Türkiye'de ilk kez Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanılmaya başlandığını bildirdi.

22 MAYIS

- Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiğine yönelik haberlerin yalan ve çarpıtmalar üzerine kurulu olduğu belirtilerek, 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaretin sıfır olduğu bildirildi.

25 MAYIS

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat 6A uydusu üzerinden ilk ihracatın gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu satışla Türksat, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı." ifadesini kullandı.

30 MAYIS

- TÜİK, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme gösterdiğini bildirdi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Biz Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz. Böyle bir dönemde üç, beş ağacın taşınması bahane edilerek başlatılan Gezi olayları olmasaydı Türkiye bugün çok farklı bir konumda olacaktı." ifadelerine yer verdi.

2 HAZİRAN

- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayısta ihracatın yüzde 2,7 artışla 24 milyar 800 milyon doları geçip rekor kırdığını belirterek, "Mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi." dedi.

3 HAZİRAN

- TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 1,53, Yİ-ÜFE yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 35,41, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,13 olarak kayıtlara geçti.

18 HAZİRAN

- Ticaret Bakanlığı, taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması" uygulamasının tüm taşıt ilanları için zorunlu hale geldiğini belirtti.

27 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda, "Kalkınma Yolu'nun 10 yıllık projeksiyonla üretime etkisi 50 milyar doları aşacak, istihdama etkisinin ise yıllık ortalama 63 bin kişiyi bulması hesaplanıyor." dedi.

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ekonomi gündeminde, Türkiye ile Suriye arasında 13 yıl sonra kara yolu taşımacılığının yeniden başlaması, ekonominin üç yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması, 2024 yılına ilişkin en fazla vergi veren isimlerin belli olması gibi başlıklar öne çıktı.

Temmuz-ağustos-eylül döneminde, makro ekonomiden uluslararası ulaştırma bağlantılarına kadar çok sayıda gelişme yaşandı.

Türkiye ile Suriye arasında aktarmasız uluslararası kara yolu taşımacılığının 13 yıl sonra yeniden başladığı bu dönemde, İstanbul-Halep güzergahında uçak seferleri devreye alındı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin tesisi adına iş konseyi kurulmasına yönelik adımlar da bu dönemde atıldı.

Ekonominin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan 2026-2028 dönemini kapsayan OVP, kamuoyuyla paylaşıldı. OVP'ye göre, ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3, 2028'de de yüzde 5 büyümesi öngörüldü.

2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen isim, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olarak kayıtlara geçti.

Temmuz-ağustos-eylül döneminin önemli ekonomik gelişmeleri şöyle:

2 TEMMUZ:

- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolara ulaştığını belirterek "Bu yüzde 8'lik artış son bir yılın en yüksek aylık artış oranı olarak tarihe geçmiş oldu." diye konuştu.

- İslam Kalkınma Bankasından (İKB) deprem bölgesinin yeniden imarı ve kent içi ulaşım projeleri için 200 milyon avroluk uygun koşullu ve uzun vadeli finansman temin edildi.

3 TEMMUZ

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 1,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,46 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 35,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,45 oldu.

4 TEMMUZ:

- Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuş yapıldı.

- Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) üst yönetimi olan konsey üyeliğine seçildi.

6 TEMMUZ

- Türkiye, tarımsal hasılada rekor kırarak 2024'te dünyada ilk 7 ülke arasına girdi.

9 TEMMUZ

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 81 ilin potansiyelini harekete geçirmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve her bir ili kalkınma seferberliğine dahil etmek amacıyla "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı"nı uygulamaya aldıklarını belirtti.

10 TEMMUZ

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 3,1, yıllık bazda yüzde 4,9 artış gösterdi.

20 TEMMUZ

- Bakan Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yeni nesil güdüm kiti GÖKÇE'nin, AKINCI SİHA'dan başarıyla ateşlendiğini bildirdi.

24 TEMMUZ

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), genel tarım sayımına başladı.

- Cumhurbaşkanı Kararı'yla yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artış yapıldı. Elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı.

- Sofralık yumurta ihracatında uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kesintisinin kaldırılması kararlaştırıldı.

25 TEMMUZ

- Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

28 TEMMUZ

- Tüketicilerin gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesi amacıyla başlatılan "karekod uygulaması", satış ve toplu tüketim işletmelerinde zorunlu olarak kullanılmaya başlandı.

31 TEMMUZ

- TÜİK'e göre Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu.

1 AĞUSTOS

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Halep hattında uçak seferlerine yeniden başlandığını bildirdi.

2 AĞUSTOS

- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta temmuzun rekorlar ayı olduğunu belirterek "Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Dolayısıyla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık ve temmuz itibarıyla son bir yıllık toplamda tarihimizin en yüksek mal ihracat rakamına ulaştık." dedi.

4 AĞUSTOS

- TÜFE temmuzda aylık yüzde 2,06, Yİ-ÜFE yüzde 1,73 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,19 oldu.

- Bakan Şimşek, enflasyonun, 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirterek dezenflasyonun hedefler doğrultusunda ilerlediğini, yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini bildirdi.

5 AĞUSTOS

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına Giresun kalite için 200 lira, levant kalite için 195 lira olarak belirledi.

6 AĞUSTOS

- Türkiye ve Suriye arasındaki kurumsal işbirliğini yeniden tesis etmek amacıyla iş konseyinin kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

7 AĞUSTOS

- Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları artırılarak daha güçlü tedbirler alındığını belirterek "BTK tarafından tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edildi." açıklamasını yaptı

13 AĞUSTOS

- Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi olarak hesaplandı.

20 AĞUSTOS

- Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

21 AĞUSTOS

- Bakan Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edileceğini bildirdi.

22 AĞUSTOS

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirdi.

27 AĞUSTOS

- Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşma ile sabit hizmetler imtiyazının 2050'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

29 AĞUSTOS

- Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Suriye arasında aktarmasız uluslararası kara yolu taşımacılığının 13 yıl sonra yeniden başladığını bildirdi.

- Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8 oldu.

1 EYLÜL

- Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece Türkiye, 20 çeyrektir üst üste büyümüş oldu.

3 EYLÜL

- TÜFE ağustosta aylık yüzde 2,04, Yİ-ÜFE yüzde 2,48 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 oldu. Böylece, TÜFE yıllık bazda son 45 ayın en düşük seviyesine geriledi.

4 EYLÜL

- Baykar tarafından satın alınan Piaggio Aerospace, İtalya'nın mali polisi Guardia di Finanza ile bir adet P.180 Avanti EVO uçağı alımı için yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

- Katma Değer Vergisi (KDV) genel uygulamalarında düzenlemeye gidildi. Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere taşıt teslimleri ilgili kanunda yapılan değişiklikle istisna kapsamına alındı. Mükelleflerin akaryakıt ürününü ithal etmeleri ile yurt içinden almaları arasında KDV ve ÖTV açısından yıllardır süregelen farklılık KDV yönünden ortadan kaldırıldı

5 EYLÜL

- BTK, elektronik imza (e-imza) veri havuzunun hacklendiğine dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

6 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Kararı'yla yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için ÖTV oranı yüzde 8 oldu.

7 EYLÜL

- 2026-2028 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'de yayımlandı Buna göre, ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3, 2028'de de yüzde 5 büyümesi öngörüldü. Enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3,5, program dönemi sonunda da yüzde 2,8 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

9 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Kararı'yla, basit usulde vergilendirmeye yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç, büyükşehir belediyesi olan illerde bazı faaliyetlerde bulunan mükellefler, 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek.

14 EYLÜL

- Bakan Kacır, Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir adım attığını belirterek "Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı"nın başladığını duyurdu.

13 EYLÜL

- Ticaret Bakanlığı, Kanada ile yapılan görüşmeler sonucu Türk su ürünlerinin bu ülkeye ihracatında uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

18 EYLÜL:

Bakan Bolat, 15 Eylül itibarıyla Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı, uzun süreli ve çok girişli yeni bir vize sistemine geçildiğini bildirdi.

19 EYLÜL:

- Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi'nin, Türkiye'nin yerli ve milli ilk 6 akslı elektrikli lokomotifi olacağını bildirdi.

- Orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden veya yaralanan "diğer gönüllüler" ile yakınlarının, nakdi tazminat ve aylık haklarından yararlanması yönünde düzenleme yapıldı.

22 EYLÜL

- AB ve serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeler dışından yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

- Cumhurbaşkanı Kararı'yla, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı.

23 EYLÜL

- Bakan Yumaklı, Dünya Bankasından "Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi" kapsamında önemli bir kaynak sağlandığını belirterek "600 milyon dolarlık bir kaynakla ülkemizin dört bir tarafında taşkın kontrol tesisleri inşa edeceğiz." dedi.

28 EYLÜL

- Bakan Yumaklı, Kastamonu Küre Dağları Milli Parkı'nda kayalık yamaçlarda gözlemlenen yeni keşif "Tüylü Kekreçiçeği"nin, Türkiye bitki florasına kaydedildiğini bildirdi.

Yılın son çeyreğine ilişkin ekonomi gündeminde, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'deki yasalaşma süreci, büyümedeki olumlu seyir, 5G ihalesinin gerçekleştirilmesi ve savunma sanayisine yönelik gelişmeler öne çıktı.

Ekim-kasım-aralık döneminde, makro ekonomik verilerden savunma sanayisindeki gelişmelere kadar çok sayıda önemli gündem maddesi dikkati çekti.

Türkiye'de 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi yapıldı. İhalede 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı KDV dahil 3 milyar 534 milyon doları buldu.

Entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla Türk savunma sanayisi bünyesinde 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte, havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

İhracatta rekorlara imza atılan bu dönemde, yıl sonu için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefine eylül ayı itibarıyla ulaşıldı.

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdü ve böylece kesintisiz 21 çeyrektir büyümesini sürdürdü.

Ekim-kasım-aralık döneminin önemli ekonomik gelişmeleri şöyle:

2 EKİM

- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın yıllık bazda yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaştığını belirterek, "Bu yıl sonu için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefimize eylül itibarıyla ulaştık." dedi.

3 EKİM

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

11 EKİM

- Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Buna göre, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Bakanlığa aktaracak. Satıcı tarafından açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde malın içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) artık zorunlu olarak düşülecek.

14 EKİM

- Deprem bölgesinin ayağa kalkması için oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu faaliyete geçti.

15 EKİM

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi öncesi yapılan Anadolu Ajansı özel yayınında "5G'de yüzde 60 yerlilik oranı öngörüyoruz. Yerliliğin, bütün haklarının da Türkiye'ye ait olduğu en az yüzde 30 üründen olması gerekiyor, şartımızı böyle koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

16 EKİM

- 5G ihalesi yapıldı. İhalede 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar oldu.

- 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre, 2026 yılında bütçe giderleri 18 trilyon 979 milyar lira, bütçe gelirleri ise 16 trilyon 266 milyar lira olarak öngörüldü.

24 EKİM

- Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi. Sigaraların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e indirildi ve maktu vergi tutarları artırıldı. Bazı cep telefonları için ÖTV oranlarına esas matrahlar yeniden belirlendi.

28 EKİM

ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni yapıldı.

30 EKİM

- Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı.

3 KASIM

- TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 2,55, Yİ-ÜFE yüzde 1,63 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27 olarak kayıtlara geçti.

4 KASIM

- Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığının kontrol altına alındığını, ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılımının büyük oranda sınırlandırıldığını ifade etti.

- Bakan Bolat, ekimde hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırıldığını belirterek "Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. En yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşirken son 12 aylık ihracatta 270,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık." dedi.

5 KASIM

- Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarını tercih eden tüm yolcular adına 1 yıl boyunca birer fidan dikilecek.

- Türk kahvesi, Türkiye'nin AB'de tescil edilen ilk "geleneksel ürün adı" oldu.

- Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı.

9 KASIM

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Her Aile 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyası kapsamında her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan dikilecek.

13 KASIM

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirdi. Kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı oranının yüzde 3,7'ye, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık tecil faizinin de yüzde 39'a indirilmesi kararlaştırıldı.

- Planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da olan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı.

16 KASIM

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, metro tünellerine olağanüstü durumlarda yaklaşık 1,4 milyon kişinin sığınabileceğini bildirdi.

17 KASIM

- Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci AB'den coğrafi işaret tescili aldı.

19 KASIM

- Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı.

20 KASIM

- Yenice ilçesine özgü, ıhlamur ve çiçek nektarlarından üretilen "Yenice Ihlamur Balı", Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

24 KASIM

- Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi oldu.

26 KASIM

- Entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla Türk savunma sanayisi bünyesinde 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı.

- "Serbest Rota Hava Sahası" uygulaması, Türk Hava Sahası'nda devreye alındı.

27 KASIM

- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti.

28 KASIM

- İşsizlik oranı ekimde 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 seviyesinde ölçüldü.

30 KASIM

- Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte, havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

1 ARALIK

- Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdü ve böylece büyüme trendini 21 çeyreğe taşımış oldu.

- ASELSAN'ın LUNA-1 alçak yörünge IoT (nesnelerin interneti) uydusu, SpaceX Falcon-9 roketiyle yörüngeye fırlatıldı.

- Maraş çöreği, AB'den coğrafi işaret tescili alan 44. ürün oldu.

3 ARALIK

- TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0,87, Yİ-ÜFE yüzde 0,84 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,23 oldu.

4 ARALIK

- Bakan Bolat, ihracatın kasımda yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Kasım itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,6 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşti." dedi.

6 ARALIK

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un TURQUALITY Programı'na katıldığını belirterek, "Almanya ile başlayan ihracatın günden güne büyümesi, Türkiye'miz için iftihar vesilesi olacak." ifadesini kullandı.

9 ARALIK

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliğinde (AARIENEA) ilk kez başkanlık görevine seçildiğini bildirdi.

- TÜİK, yeni yılda devreye alacağı enflasyon hesaplama güncellemesiyle, "2003=100" olan baz yılı "2025=100" olarak değiştireceğini duyurdu.

10 ARALIK

- Bakan Uraloğlu, "1 Nisan 2026'da 5G sinyali ile ülkemizi tanıştıracağız ve 2 yıl içerisinde bunu tüm ülkemizde yaygınlaştırmış olacağız." dedi.

14 ARALIK

- Bakan Yumaklı, tarladan sofraya izlenebilir ve sürdürülebilir sistem hedefi kapsamında "B-Reçete" pilot uygulamasına Ocak 2026'dan itibaren Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde başlayacaklarını bildirdi.

- Bakan Uraloğlu, YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın yapım çalışmalarına 2026'da başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

15 ARALIK

- Bakan Uraloğlu, Türksat tarafından kurulacak Gölbaşı Veri Merkezi'nin inşaat çalışmalarını 2026 yılında tamamlamayı amaçladıklarını bildirerek "Kritik bilişim merkezimizi 2027 yılı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

- Bakan Şimşek, "2026'da daha destekleyici küresel finansal koşullar, ılımlı emtia fiyatları, sıkı para ve maliye politikası, güçlenen finansal istikrar, beklentilerdeki iyileşmenin hızlanmasıyla dezenflasyonda daha güçlü momentum olacak, dolayısıyla 2026 yılında enflasyonun hedefler doğrultusunda düşmeye devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

19 ARALIK

- Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren "Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, asgari ücretin 7,5 katı uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak. Geçici vergi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin kazançları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilebilecek.

21 ARALIK

- 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

22 ARALIK

- Bakan Yumaklı, Burdur Gölü için hazırlanan eylem planını açıkladı.

23 ARALIK

- Asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendi. 2025'te 1000 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği ise gelecek yıl için 1270 lira olarak uygulanacak.