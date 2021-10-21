Ekonomide baz puan nedir, ne anlama gelir? 200 baz puanlık faiz indirimi...

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası "baz puan nedir" merak ediliyor. 200 baz puanlık faiz indirimine giden PPK, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki baz puan ne demek? İşte anlamı...

Merkez Bankası Ekim ayı politika faiz kararı açıklandı. TCMB 200 baz puan faiz indirimi yaptı.

Kararın açıklanmasının ardından vatandaşlar, baz puan ne demek sorusuna yanıt arıyor. Baz puan kelimesininin anlamı araştırılıyor.

Peki, Baz puan anlamı nedir? Baz puan ne demek? İşte detaylar...

BAZ PUAN NE DEMEK?

TMCB'nin tanımıyla baz puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Virgülden sonraki dördüncü haneye karşılık gelir (0,0001).

Diğer bir deyişle 100 baz puanlık değişim %1'lik değişime karşılık gelmektedir.

Kısacası baz puan değişimleri genellikle yüzdelik veya daha düşük birimlerdeki faiz oranlarını veya iki farklı getiri oranını karşılaştırmak için kullanılır.

Hali hazırda düşük faizlerin uygulandığı ülkelerde, örneğin %0.25 (on binde yirmi beş) demek yerine, ekonomistler baz puan üzerinden kendilerini ifade eder.

FAİZ İNDİRİMİ

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarını sağlamak için faiz oranlarında yükseltme veya düşürme kararı alabilir.

200 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası internet sitesi üzerinden yayımlanan Ekim Ayı PPK toplantı tutanağı ve faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu ile "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16’ya indirilmesine karar vermiştir.

Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri, salgının etkisiyle gerilemeye başlamıştır" ifadelerine yer verilerek 200 baz puanlık faiz indirimi duyuruldu.

Yani faiz oranlarında 2 puanlık indirime gidildi.