Ekonomide yeni düzenlemeler içeren torba yasa yürürlüğe girdi Ekonomide yeni düzenlemeler içeren torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA

Ekonomide yeni düzenlemeler içeren ve 2'si geçici olmak üzere 31 maddeden oluşan torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yürürlüğe giren düzenlemeyle emekli aylıklarında yüzde 25 artış sağlanacak.

İşverene asgari ücret desteği 500 liraya çıkarılırken süresi de yıl sonuna kadar uzatılacak.

Kira zammını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme uzatıldı

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlandıran düzenleme de 1 yıl daha geçerli olacak.

Ayrıca 31 Temmuz itibarıyla koronavirüs izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek.

Koronavirüs cezaları iade edilecek

Koronavirüs salgını döneminde kesilen idari para cezaları iade edilecek.

Araç sahipleri bir sefere mahsus olmak üzere ek MTV ödeyecek.