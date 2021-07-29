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    Ekonomik güven endeksi 100,1 oldu

    TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksinin yüzde 2,3 oranında arttığını açıklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.07.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 10:28
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    Ekonomik güven endeksi 100,1 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı (TÜİK) ekonomik güven endeksi haziran ayında 97,8 iken, temmuz ayında yüzde 2,3 oranında artarak 100,1 değerine yükseldi.

    İMALAT, HİZMET, PERAKENDE VE İNŞAAT ENDEKSLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

    Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ

    Tüketici güven endeksi ise yüzde 2,7 azalarak 79,5 değerine düştü.

    Ekonomik güven endeksi 100,1 oldu #1

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