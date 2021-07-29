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- Ekonomik güven endeksi 100,1 oldu
Ekonomik güven endeksi 100,1 oldu
TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksinin yüzde 2,3 oranında arttığını açıklandı.
- AA & Ensonhaber
- 29.07.2021 - 10:01
- Güncelleme : 29.07.2021 - 10:28
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı (TÜİK) ekonomik güven endeksi haziran ayında 97,8 iken, temmuz ayında yüzde 2,3 oranında artarak 100,1 değerine yükseldi.
İMALAT, HİZMET, PERAKENDE VE İNŞAAT ENDEKSLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI
Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ
Tüketici güven endeksi ise yüzde 2,7 azalarak 79,5 değerine düştü.