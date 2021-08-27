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    Ekonomik güven endeksi 100,8 oldu

    TÜİK, ağustos ayı ekonomik güven endeksinin yüzde 0,7 oranında arttığını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.08.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 10:32
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    Ekonomik güven endeksi 100,8 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

    Verilere göre; ekonomik güven endeksi temmuz ayında yüzde 2,3 iken, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,7 arttı.

    Böylelikle 100,8 ile 39 ayın en yüksek değerine ulaşıldı.

    İMALAT, HİZMET, PERAKENDE VE İNŞAAT ENDEKSLERİNDE ARTIŞ

    Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    Ekonomik güven endeksi 100,8 oldu #1

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