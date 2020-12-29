Ekonomik güven endeksi aralık ayı verileri açıklandı

Ekonomik güven endeksi, aralık ayında aylık bazda yüzde 3,5 azalarak 86,4 değerine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu dönemde, kasıma göre yüzde 3,5 azalarak 86,4 değerine indi. Ekonomik güven endeksindeki azalış, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

HİZMET GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 9,2 düşerek 70,4 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 7,8 azalarak 87,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,2 azalarak 73,3 değerini aldı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YATAY SEYRETTİ

Tüketici güven endeksi ise aynı seviyede kaldı ve 80,1 olarak kayıtlara geçti.

İMALAT SANAYİ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,8 artarak 110,4'e yükseldi.