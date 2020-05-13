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- Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı'nda tutar 240 milyar TL oldu
Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı'nda tutar 240 milyar TL oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır.
- AA
- 13.05.2020 - 15:05
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır.
İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir."