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Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı'nda tutar 240 milyar TL oldu

Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı'nda tutar 240 milyar TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır.