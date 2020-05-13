Dolar
6.978
-0.2857%
Euro
7.5908
-0.0474%
Altın
1707.52
0.2607%
Borsa
100451.25
0.8385%
G. Altın
383.557
0.1062%
Bitcoin
62834.99
0.7218%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı'nda tutar 240 milyar TL oldu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır.
    • AA
    • 13.05.2020 - 15:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı'nda tutar 240 milyar TL oldu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır.

    İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir."

     

    AYRINTILAR GELECEK...

    Görüş Bildir