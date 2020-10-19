Ekonominin 3. çeyreği, geçen yıla göre daha parlak geçti

Ekonominin 3. çeyreği, geçen yıla göre daha parlak geçti

İTO'nun 2019 ve 2020'nin ilk 3 çeyreklerini karşılaştırdığı "Pandemetre-2" araştırması, koronavirüse rağmen bu yılın 3. çeyreğinin ekonomi açısından daha parlak olduğunu ortaya koydu.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 2019 ve 2020'nin ilk 3 çeyreklerini karşılaştırdığı "Pandemetre-2" araştırması, yılın 3. çeyreğinde 13 göstergeden 10'unda geçen yılın aynı döneminden iyi bir gelişim sergilendiğini ortaya koydu.

Araştırmada İstanbul'da 2019 yılı ile 2020’nin ilk 3 çeyreğine ait yeni kurulan firma sayıları ile birlikte genel olarak kredi kartı harcamaları, kredi faizleri, kapasite kullanım oranı gibi 13 veri karşılaştırıldı.

2020 yılının 9,5 ayı geride kalırken, İTO araştırmasında, ekonomide pandemi kaynaklı hasarların giderek azalma eğiliminde olduğu belirtildi.

İSTANBUL’DA VERGİ ÖDEMESİ YÜZDE 20 ARTTI

İlgili kurumların resmi istatistiklerini dikkate alan araştırmaya göre, İstanbul’da 2019’un ilk 9 ayında 221 milyar lira olan vergi ödemeleri, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 20’den fazla artışla 267 milyar liranın üzerinde gerçekleşti.

KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 15,21 YÜKSELDİ

İTO'da yeni kurulan firma sayısı ise 2020’nin ilk 9 ayında yüzde 15,31 artışla 35 bin 431'den 40 bin 856'ya yükseldi.

KONUT SATIŞLARI YÜZDE 36,21'LİK ARTIŞ GÖSTERDİ

İstanbul’da konut satışları ise 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 36,12’lik artışla 201 bini geçti.

TL üzerinden açılan ticari kredi faizleri de 27 Eylül 2019'daki yüzde 15,64'lük ortalamasından 25 Eylül 2020’de yüzde 14,89 seviyesine geriledi.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi, 2019 yılı eylül ayında 98,8 puan olurken, Eylül 2020'de 105,3 puan olarak kayıtlara geçti.

OTOMOBİL SATIŞLARI ARTIŞ YAŞADI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında eylül ayında 2019 Eylül ayına göre yüzde 115,8 artışla 90 bin 619 adet satış yapıldı. Toplam pazarda 9 aylık dönemde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,5 artışla 493 bin 621 satışa imza atıldı. Sadece 3. çeyrekleri karşılaştırdığımızda artış oranı 2019 üçüncü çeyreğe göre yüzde 178 civarında.

KREDİ KARTI HARCAMALARINDA YÜKSELİŞ

Banka kartı ve kredi kartı harcamaları başlığına göre ise yerli ve yabancı kartlarla Ocak-Eylül 2019 döneminde 694 milyar liralık harcama yapılırken, bu rakam 2020'nin ilk 9 ayında yüzde 9,4 artışla 759 milyar lira oldu.

Bankaların tüketici kredileri başlığına göre ise konut, taşıt ve ihtiyaçtan oluşan tüketici kredileri hacmi, bu yıl 25 Eylül haftasında yüzde 57,17 artarak 662 milyar liraya yükseldi.

Araştırmanın diğer sonuçları ise şöyle oldu:

-İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı: İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı Eylül 2019'da aylık bazda yüzde 76,3 iken, Eylül 2020'de yüzde 74,6'ya geriledi.

-İstanbul’un ihracatı: 2020’nin ilk 8 ayında İstanbul’dan yapılan ihracat yüzde 14,22 düşüşle 49 milyar 800 bin dolar oldu.

-İstanbul'da karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı: Bankalara ibraz edilen çek tutarındaki artışa rağmen, karşılıksız çek tutarı yüzde 38,34 geriledi. Bu yılın ilk 8 ayında 4 milyar 800 bin lira oldu.

-Sanayi üretimi artışı: 2020 Ağustos ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı. Geçen yıl Ağustosta sanayi üretim endeksi yüzde 3,9 gerilemişti.

-İstanbul’a gelen turist sayısı: 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 9 milyon 900 bin turisti ağırlayan İstanbul, bu yılın aynı döneminde dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle, geçici verilere göre 3 milyon 200 bin turisti misafir etti.

"HİZMET SEKTÖRLERİNDEKİ TOPARLANMA GELECEK İÇİN UMUT VERİCİ"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye ekonomisi, alınan finansal tedbirlerle desteklenince ilk 3 çeyrek gibi kısa bir dönemde, bir önceki yılın aynı döneminin üzerine çıkmayı başardı. Özellikle hizmet sektörlerinden kaynaklanan kayıplar, sanayi sektörlerimizdeki hızlı ivmelenme ve güçlü iç talep ile telafi edilebildi. Şunu da vurgulamalıyız ki bu süreçte hizmet sektörlerindeki toparlanma da gelecek için umut verici." diye konuştu.

“KREDİ KARTI HARCAMALARINDA PEK ÇOK SEKTÖR YUKARI ÇIKTI”

Şekib Avdagiç, kredi kartı harcamalarının kendileri için önemli bir ölçüt olduğunu belirterek, kredi kartı harcamalarında geçen yıla göre pek çok sektörde yukarı çıktığını söyledi.

2020’nin 3. çeyreğinde toplam kredi kartı harcamalarının 2019’un 3. çeyreğine göre yüzde 18,5 artış gösterdiğini aktaran Avdagiç, yılın 9 aylık toplam kredi kartı harcamalarına bakıldığında geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 9,4 yukarıda olunduğunu kaydetti.

Avdagiç, şunları kaydetti: "Merkez Bankası, kredi kartı harcamalarını 24 ana faaliyet alanında listeliyor. Bu alanların 5’i hariç hepsinde, yani 19 alandaki harcamalar, 3’üncü çeyrekte geçen yıla göre artıda. Özellikle elektrik, elektronik eşya, telekomünikasyon, inşaat, mobilya, market gibi sektörlerdeki harcamalar yüzde 40’ın üzerinde artmış durumda.

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN ALIŞVERİŞ YÜZDE 40,7 ARTTI

İnternet üzerinden yapılan alışveriş oranında da yüzde 40,7’lik artış gözlendi. Normal şartlarda çeyrek dönemlerdeki artışlar, en fazla yüzde 10 bandına kadar çıkarken, son çeyrekte dört katı bir artış görüyoruz. İşte bu, tam anlamıyla ticarette bir eksen kaymasına işaret ediyor. Yüz yüze satış-pazarlama, müşteri edinimi döneminde belirgin bir dönüşüm var."

Avdagiç, salgınla birlikte sadece ticaretin şeklinin değil tüketici tercihlerinde de önemli değişimler yaşandığını belirtti.

"TÜRKİYE BEYAZ EŞYA İHRACAT PAYINI AVRUPA'DA YENİDEN KAZANABİLİR"

Beyaz eşya ihracat hacminin ise Avrupa'nın düşen talep gücüyle birlikte yıllık bazda yüzde 9 azalış gösterdiğini kaydeden Avdagiç, pandeminin alım gücünü vurduğu Avrupa’da A segmenti ürünlerden B segmenti ürünlere kayma beklendiğine işaret etti.