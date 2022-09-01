Ekonomistler, ağustosta enflasyonun yüzde 2,27 artmasını bekliyor

TÜİK, ağustos enflasyonunu 5 Eylül Pazartesi günü yayınlayacak. Ağustos enflasyonu yayınlanmadan önce anketler yapılmaya başladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış göstermişti.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında TÜFE'nin yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

Ankete verilen yanıtlar, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 oldu

Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükselmesi yönünde

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.

Yıl sonu beklentisi arttı

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,46'dan yüzde 72,35'e yükseldi.