Ekonomistler, dünyadaki enflasyon beklentilerini düşürdü Dünya'da genel olarak yüksek olan enflasyonu düşürmek için çabalar sürerken, ekonomistlere yönelik yapılan bir anket, küresel enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde düştüğünü ortaya koydu.

AA

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (IWP), üç ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin ekim ayı sonuçlarını yayınladı.

Ankete 128 ülkeden toplam 1.541 ekonomist katıldı.

Dünyanın dört bir yanından ekonomistler, bu yıl ve 2024 için daha düşük enflasyon oranları bekliyor.

Ankete göre, bu yıl için üç ay önce yüzde 7 olan dünya genelinde enflasyon beklentisi, yüzde 6,2'ye, gelecek yıl için yüzde 6'dan yüzde 5,2'ye, 2026 için ise yüzde 4,9'dan yüzde 4,5'e geriledi.

Ayrıca bölgeye bağlı olarak ekonomistler, enflasyon oranlarında büyük farklılıklar olacağını tahmin ediyor.

Batı Avrupa için 2023 enflasyon beklentisi: Yüzde 4,6

Bu yıl için enflasyon beklentileri, Batı Avrupa için yüzde 4,6, Kuzey Amerika için yüzde 4,1 ve Güneydoğu Asya için yüzde 4,7 ile küresel ortalamanın altında kaldı.

Buna karşın 2023 enflasyon beklentileri, Güney Asya için yüzde 17,1, Güney Amerika için yüzde 20,5, Kuzey Afrika için yüzde 55,5 ve Doğu Afrika için yüzde 36,5 ile küresel ortalamanın üzerinde bulunuyor.

Enflasyon beklentisinde düşüş

Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke, değerlendirmesinde, enflasyon beklentilerinin hala yüksek olsa da önceki çeyreğe kıyasla önemli ölçüde düştüğünü ifade etti.

Batı Avrupa için 2026 enflasyon beklentisi: Yüzde 2,4

Potrafke, ekonomistlerin, 2026 için enflasyonun Batı Avrupa'da hala yüzde 2,4, Kuzey Amerika'da ise yüzde 2,7 olmasını beklediklerini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)