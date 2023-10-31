Ekonomistler ekimde enflasyonun yüzde 4,08 artmasını bekliyor Ekim ayı enflasyon verisi, 3 Kasım Cuma günü açıklanacak. Enflasyon verisinin öncesinde yapılan anketler ise beklentileri ortaya koyuyor.

AA

Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak.

AA Finans'ın, ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında TÜFE'nin yüzde 4,08 artmasını bekliyor.

Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması: Yüzde 4,08

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon yüzde 62,36'ya çıkacak

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre ise bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

2023 sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 68,73

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)