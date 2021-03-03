Ekonomistler enflasyon verilerini değerlendirdi

Ekonomistler belirgin bir TL değer kaybının gözlenmediği durumda enflasyonun nisan ayına kadar yüzde 15-17 aralığında seyretmesini kademeli düşüşle yılı da yüzde 11-12 aralığında bitirmesini bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,91 ve yıllık yüzde 15,61 artış kaydetti.

Enflasyonun şubat ayında beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 18 Mart'ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilirdi.

BEKLENTİ ENFLASYONUN YÜZDE 0,77 ARTMASI YÖNÜNDEYDİ

AA Finans Beklenti Anketine katılan ekonomistler, şubat ayında TÜFE'nin yüzde 0,77 artmasını öngörüyordu. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyordu.

TÜFE'deki yıllık değişim oranının en yüksek olduğu ana harcama grubu yüzde 23,74 ile ev eşyası olurken, bunu yüzde 22,47 ile ulaştırma izledi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki yıllık TÜFE artışı ise yüzde 18,40 düzeyinde gerçekleşti.

Endeksteki değişim oranına aylık bazda bakıldığında ise yüzde 3'le sağlık, yüzde 2,57'yle gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 1,32'yle de lokanta ve oteller grubu en fazla yükseliş yaşanan harcama grupları olarak öne çıktı.

"MANŞET ENFLASYONDA YÜKSELİŞ NİSAN AYINA KADAR DEVAM EDER"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, manşet enflasyonda yükselişin nisan ayına kadar devam edeceğini, sonrasının kur ve iç talebe bağlı olduğunu belirterek, enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde, gıda dışı gruplardaki fiyat artışlarının daha etkili olduğunu söyledi.

Gıda grubunda ise yüzde 2,57'lik aylık enflasyon artışının geçen yıl gözlenen yüzde 2,33'ün üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Bürümcekçi, "Konut, ev eşyası sağlık, ulaştırma ve otel-lokanta gruplarında artışlar yükselişi getirirken, giyim fiyatlarının mevsimsel eğiliminden çok daha sınırlı gerilemesi de yükselişi güçlendirdi. Buna karşılık, tıbbi ürünler dışında kura hassas gruplarda fiyat artışları belirgin hız kesti." diye konuştu.

"ENFLASYONDA MALİYET KAYNAKLI NEGATİF ŞOKLAR BİR SÜRE DAHA SÜREBİLİR"

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci de şubat ayı tüketici enflasyonunun piyasa beklentileri üzerinde gerçekleştiğini, salgın süreci kaynaklı maliyet şoklarının devam ettiğini söyledi.

Ana harcama gruplarından sağlık kaleminin mevcut koşullar nedeniyle devre dışında bırakıldığında, gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki yüzde 2,57'lik şokun, bu kalemde katılığın halen devam ettiğini gösterdiğini anlatan Çitilci, "Gıda fiyatlarındaki negatif şokların yavaşlaması için girdi maliyetleri ve aktarım mekanizmalarındaki oynaklığın azaltılması gerekmektedir. Buna ilave olarak Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) gerçekleşen yıllık yüzde 27,09'luk artış, enflasyonda maliyet kaynaklı negatif şokların belli bir süre daha süreceğine işaret etmektedir." dedi.

18 MART’TAKİ PPK TOPLANTISINDAN YÜZDE 50 BAZ PUAN ARTIŞI ÇIKABİLİR

TCMB'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yıllık enflasyonu dikkate alarak ve sinyal etkisi amaçlı, 50 baz puanlık ölçülü bir faiz artışı yapabileceğini aktaran Çitilci, "Gelebilecek ölçülü faiz artışı TCMB'nin piyasanın önünde olduğunu işaret etme adına önemli bir adım olabilecekken, finansal piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir." ifadesini kullandı.