Ekonomistler, enflasyonun beklentinin altında kaldığını söylüyor

Ekonomistler, enflasyonun eylülde piyasa beklentisinin altında gerçekleştiğini belirterek, gelecek aylarda yıllık enflasyonun çift haneli seviyelerde kalabileceği fikrinde buluştu.

Bugün açıklanan enflasyon verisi yani Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 11,75 arttı. TÜFE, geçen ayki yüzde 0,97'lik artışla son 3 yılın en düşük eylül ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

“AYLIK TÜFE, PİYASA BEKLENTİSİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ”

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, geçen yıl eylül ayında yüzde 0,99 artış olduğunu hatırlatan Bürümcekçi, 2003 yılı bazlı endeksin eylül ayları tarihsel ortalamasının ise yüzde 1,13 artışla bu yıl için baz etkisinin hafif aleyhte olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Bürümcekçi, enflasyonun geçen yıla göre hafif gerilemiş olmasında, konut, ulaştırma hizmetlerindeki KDV indirimi ve giyim grubu fiyatlarının belirgin etkide bulunduğunu anlattı.

Buna karşılık, kura ve iç talebe hassas birçok grupta yine yüksek fiyat artışlarının gözlendiğini ifade eden Bürümcekçi, eylülde, enerji grubunda yüzde 0,5 ile geçen yılın çok altında artış izlendiğini, giyim fiyatlarının yüzde 0,03 düşüş ile geçen yılın artışının tersi yönde olmasının yıllık enflasyonu aşağı çektiğini söyledi.

"GIDA ENFLASYONUNU, İŞLENMİŞ GIDA YUKARI ÇEKTİ"

Haluk Bürümcekçi, geçen yıl eylül ayında işlenmemiş gıda fiyatlarının aylık yüzde 2 düşerken, bu yıl ise yüzde 0,2 azalış gösterdiğini belirtti.

"MANŞET ENFLASYONDA YÜZDE 12 CİVARINDA SEYİR DEVAM EDER"

Önümüzdeki dönem seyri açısından ise Bürümcekçi, TL değer kaybının ancak daha belirgin bir kur atağına dönüşmediği durumda enflasyonun yılı yüzde 12-12,5 aralığında bitirmesinin daha olası olduğunu ifade etti.

"POLİTİKA FAİZİNDE İLAVE SIKILAŞTIRMA OLABİLİR"

"Merkez Bankası’nın likidite politikası ile ek sıkılaştırması yeterli olmazsa politika faizi tekrar artabilir." diyen bürümcekçi, gelecek enflasyon beklentilerinin ve Türkiye'nin risk primini yansıtan CDS oranlarının yüksekliğini koruması ve TL’de değer kaybı baskısının devamı durumunda ekim ayı toplantısında politika faizinde ilave sıkılaşmanın söz konusu olabileceğini belirtti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomisti Şakir Turan enflasyon gelişmelerine ilişkin hazırladığı raporda ise eylülde TÜFE'nin, ağustosta olduğu gibi beklentilerin bir miktar altında kaldığı belirtti.

"KDV İNDİRİMİ İLE EĞİTİM GRUBUNDA FİYATLAR HAFİF GERİLEDİ"

Eylül ayında KDV indirimi ile eğitim grubunda fiyatların hafif gerilediği kaydeden Turan, hizmet sektöründeki fiyat ayarlamalarını geçmiş yıllar ortalamalarının altında kaldığını, mal fiyatlarında döviz kurlarındaki yükselişin etkisinin görüldüğünü ifade etti.

“ORTA VADEDE YILLIK ENFLASYON ÇİFT HANELİ SEVİYELERDE KALABİLİR”

Bunun da orta vadede beklenen kademeli iyileşmeyi sınırlandırabileceğini tahmin eden Turan, "Önümüzdeki dönemde talep koşulları enflasyondaki yükselişi sınırlayabilecek olsa da uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki oynaklıktan dolayı orta vadede yıllık enflasyonun çift haneli seviyelerde kalabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.