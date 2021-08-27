Ekonomistler enflasyonun yüzde 0,72 artmasını bekliyor

Ağustos ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından 3 Eylül Çuma günü açıklanacak. Öncesinde ekonomistler, beklentisini yüzde 0,72 artış yönünde belirlendi.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül Çuma günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

BEKLENTİLER 0,30 İLE 1,83 ARASINDA YER ALDI

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,72 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 16,79

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 70 baz puan artarak yüzde 16,79'a yükseldi.