Ekonomistler ikinci çeyrekte yüzde 3,87 büyüme bekliyor

2025 yılı 2. çeyrek GSYH verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 1 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

AA Finans'ın 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın 2. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,87 arttığını tahmin etti.

BEKLENTİ ARALIĞI: YÜZDE 2,2-5

Ankete katılan ekonomistlerin 2025'in 2. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,20 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

2025'İN BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,18

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu.

Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,70, en yüksek yüzde 4,10 olarak kayıtlara geçti.

2026'NIN BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,83

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,83 oldu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VERİLERİ

Türkiye ekonomisi, 2024'ün 2. çeyreğinde yüzde 2,4, 2025 yılının 1. çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.