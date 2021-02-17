Ekonomistler politika faizinde değişim beklemiyor

Gözler, TCMB'nin yarın toplanacak Para Politikası Kurulu'nun toplantısında verilecek karara çevrildi.

Ekonomistler, yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin sabit bırakılacağını, olası bir faiz artışının ise sürpriz olarak değerlendirileceğini belirtti.

GEÇEN TOPLANTININ KARAR METNİNDE, SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUNUN SÜRECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen ayki PPK toplantısında politika faizini yüzde 17'de sabit bırakmıştı. Karar metninde, ileriye dönük net bir sözlü yönlendirme yapılırken, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesi ve gerekmesi durumunda ilave sıkılaşma adımlarının atılacağı ifade edilmişti

Ekonomistler, yarın gerçekleştirilecek toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

"ÖLÇÜLÜ FAİZ ARTIRIMI DA GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

TCMB'nin parasal duruştaki sıkılığı piyasaya göstermesi ve kredibilitesini güçlendirmesi adına ölçülü faiz artırımının (100 baz puan) da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen ekonomistler, karar metninde enflasyon ve dolarizasyona ilişkin verilecek mesajların yakından takip edileceğini dile getirdi.