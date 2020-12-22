Ekonomistler PPK toplantısında faiz artışı bekliyor

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın 24 Aralık Perşembe günü yapılacak toplantısında fiyat istikrarı vurgusu ile birlikte ek sıkılaştırma adımı atılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 75-200 baz puanlık artış olabileceği tahmininde bulundu.

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek, konuya ilişkin, politika faizinin 150 baz puan güncellenerek yüzde 16,5 seviyesine yükseltilmesini beklediklerini söyledi.

Gödek, negatif değerlendirme yapmak için ellerinde kayda değer gelişme olmadığını düşünmekle birlikte ülke risk primindeki düşüş ve yabancı sermaye girişindeki ivmenin artarak gelecek dönem içerisinde de devam edeceği bildirdi.

"POLİTİKA FAİZİNDE 150 BAZ PUANLIK ARTIŞ OLABİLİR"

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen de politika faizinin, 150 baz puanlık bir artırımla yüzde 15'ten yüzde 16,5'e çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

Kasım ayı enflasyon gerçekleşmelerinin PPK toplantısında ek sıkılaştırma ihtiyacına işaret ettiğini belirten Gökşen, kasım ayında TÜFE artışının, yüzde 2,3 ile piyasa medyan beklentisi ve kurum tahmini olan yüzde 1 seviyesinin oldukça üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Gökşen, söz konusu gerçekleşmenin TCMB'nin ekim ayı sonunda yayınladığı Enflasyon Raporu'ndaki enflasyon tahmin patikasına göre de kasım ayında bir sapmaya işaret ettiğini bildirdi.

Gökşen, "TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın, geçen hafta gerçekleşen 2021 Yılı Para ve Kur Politikası toplantısına ilişkin sunum ve soru-cevap boyunca fiyat istikrarının önemine ilişkin vurgulama yapmasının önemli olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"TCMB'DEN 200 BAZ PUANLIK BİR ARTIŞ GELEBİLİR"

Econs Kurucu Ortağı ve ekonomist Ferhat Yükseltürk ise geçen hafta yapılan toplantıda, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın, "enflasyon görünümünde yaşanan bozulma nedeniyle sıkı para politikası duruşu" sinyali verdiğini söyledi.

Açıklamalar sonrası TL varlıklarda faiz artırım beklentisinin arttığını, buna bağlı olarak TL'de değer kazancı yaşandığını ifade eden Yükseltürk, "Bu anlamda bu toplantıda piyasa beklentilerine paralel bir faiz artışı geleceğini ve artışın TCMB'nin kasım ayından bu yana ağır ağır kazanmaya başladığı kredibilitesini destekleyeceğini düşünüyorum. Aslında kasım ayından bu yana yurt dışı yatırımcı nezdinde olumlu bir hava mevcutken yurt içi yerleşikler tarafında halen mevcut seviyelerin döviz tevdiat hesabını (DTH) azaltmak yerine DTH portföyüne daha da eklemek için fırsat görülmesi şu anda para politikası açısından en önemli risk unsuru." şeklinde konuştu.

Yükseltürk, TCMB Başkanı Ağbal'ın geçen hafta yaptığı açıklamalar sonrasında ve 2021'in ilk yarısında TÜFE'nin yüzde 15'in de üzerine çıkacağı beklentisine paralel olarak bu toplantıda TCMB'nin 200 baz puanlık bir artış yapabileceğini söyledi.

"PİYASA BEKLENTİSİNİN ALTINDA ARTIRIM OLABİLİR"

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül, piyasa beklentisinin TCMB'nin 150 baz puan artırım yapması yönünde olduğunu belirterek, "Kur volatilitesinin düşmüş olması, mevduatta stopaj indiriminin uzatılması, otomobilde kredi taksitlerinin azaltılması gibi dolarizasyonun önüne geçecek önlemlerin TCMB'yi daha düşük oranlı bir artırıma götürebileceğini düşündüğümüz için bizim beklentimiz 75 baz puan artırım yönünde." diye konuştu.

Karar metninde enflasyonla ilgili risklerin halen yukarı yönlü olduğu ve gerekirse sıkılaştırmaya devam edilebileceği mesajının verilebileceğini aktaran Şengül, "Piyasa beklentisinin altında bir faiz artışı, kurda hafif yukarı harekete neden olabilir. Herhangi bir faiz artışının olmaması kurda daha belirgin bir negatif reaksiyona neden olacaktır." dedi.

AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANKETİ

21 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde artış olacağını tahmin ediyor.

Buna göre, 21 ekonomistin tamamına yakını politika faizinde artış olabileceğini belirtti. 2 ekonomist politika faizinde değişim beklemezken, 19 ekonomist 75 baz puan ila 200 baz puan arasında artış olabileceğini bildirdi.

Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı belirtilmişti.