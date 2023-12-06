Ekonomistlerin cari işlemler hesabı tahmini: Ekimde 745 milyon dolar fazla verecek Cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 876 milyon dolar fazla vermişti. Yapılan anket sonucuna göre cari işlemler hesabının ekimde de 745 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Aralık Pazartesi günü Ödemeler Dengesi açıklanacak.

Bu aşamada, AA Finans'ın Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı.

Ekim 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketine 10 ekonomist katıldı.

Cari işlemler hesabı, Eylül 2023'te 1 milyar 876 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık 51 milyar 709 milyon dolar olmuştu.

Ekimde 745 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor

Ankete göre, cari işlemler hesabının ekimde 745 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri 393 milyon dolar ile 1 milyar 200 milyon dolar arasında yer aldı.

2023 sonunda ise cari işlemler hesabı beklentisi

Ekonomistler, 2023 sonunda ise cari işlemler hesabının 46 milyar 850 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 2023 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 45 milyar 700 milyon dolar ile 48 milyar 200 milyon dolar arasında yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)