Ekonomistlerin Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme beklentisi: Yüzde 3,32 Sonuçlanan AA Finans ikinci çeyrek büyüme beklenti anketi sonuçları paylaşıldı.

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Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,8, 2023 yılının birinci çeyreğinde ise yüzde 4 büyüme kaydetmişti.

Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Ağustos Perşembe günü, saat 10.00'da açıklanacak.

AA Finans'ın 2023 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2023 yılının 2. çeyreğinde yüzde 3,32 arttığını öngörüyor.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,32 büyüdüğünü tahmin ediyor.

Büyüme beklentileri, yüzde 1,2 ile yüzde 5,3 aralığında

Ankete katılan ekonomistlerin 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 1,2 ile yüzde 5,3 aralığında yer aldı.

Büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67

Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,67 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler yüzde 2,4 ve yüzde 4,5 aralığında oldu.