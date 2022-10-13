Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifinde öğrenim ve katkı kredisi borçları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki torba kanun teklifi ile ilgili bilgi veren AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, kredi borçlarının ödenmesi ile ilgili düzenlemeyi aktardı.

AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.

Komisyonda, teklifin ilk imza sahibi Ahmet Tan, bir sunum gerçekleştirdi.

"Mezun olan işe girince kredi borcunu ödemeye başlayacak"

Hazırlanan teklifte, muhtelif kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmakta olduğunu ve 4 geçici madde düzenlemesi bulunduğunu belirten Tan, şunları söyledi:

"Kredi borçları mezun olunduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlanacak, eğer öğrenci işe girememişse durumu belgeleyerek erteleme talep edebilecek. Erteleme işlemi en fazla 3 yıl yapılacak." dedi.





Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinde öğrenim ve katkı kredisi borçlarının ödenmesinin içeriği:

Öğrenim kredisi alanların borcu, borç verilen miktar ile sınırlandırıldı.

Öğrenci ne kadar kredi aldıysa o kadar borçlanacak.

Kredi borçları mezun olunduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlanacak.

Eğer öğrenci işe girememişse durumu belgeleyerek erteleme talep edebilecek.

Erteleme işlemi en fazla 3 yıl yapılacak.

İlk defa yapılan ertelemelerde borçlar yine sabit kalacak.

İkinci ve üçüncü ertelemede ise yıllık yüzde 10'u aşmayan bir endeksleme yapılacak.

Borçlu öğrencinin vatani görevini yaptığı süre için ise hiçbir endeks uygulanmayacak.

4 yılın bitiminde ödenmemiş taksit kalırsa bunların tahsili için vergi dairesine bildirimde bulunulacak ve taksitin ödenmesi gereken zamandan itibaren gecikme zammı hesaplanmak suretiyle vergi dairesince tahsil edilecek.

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçlarının terkin edilecek.

Halen kredi almakta olan öğrencilerin, mezun olmuş olanların borçlarına endeks hesaplanmayacak.

Geri ödemeleri başlamış olanların borçları da yeniden hesaplanarak endekslenmiş tutarlar terkin edilecek.

Bu düzenlemeden; halen öğrenim kredisi almakta olan 566 bin 226 öğrenci, öğrenim kredisinden borçlu 1 milyon 392 bin 629 kişi, katkı kredisinden borçlu 25 bin 886 kişi, vergi dairelerine takip için intikal ettirilmiş olan alacaklardan borçlu 1 milyon 403 bin 392 kişi yararlanacak.

Torba kanun teklifi içeriğindeki diğer maddeler:

İntörn doktor ücreti 5 bin 500 liraya çıkarılacak

İntörn doktor olanlara ödenen ücretlerle ilgili de düzenlemeye gidildi. Tıp fakültelerinin 6. sınıfındaki öğrencilere, intörn eğitim döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında 12 ay süreyle ödenen ücret, 1.569 liradan asgari ücret tutarı olan 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

Tıp fakültelerindeki 14 bin 600, diş hekimliği fakültesindeki 4 bin 900 öğrenci düzenlemeden yararlanacak.

Yersiz ödenen yaşlı ve engelli aylığı alacaklarından da vazgeçiliyor

Yaşlı ve engelli aylığı alanların vefatı, gelir durumunda veya engel durumunda değişiklikler gibi nedenlerle ödemelerin yersiz yapılmasına sebebiyet verilebiliyor.

Bu durumda olan yaklaşık 162 bin 572 kişiden geri alınması gereken 566 milyon 262 bin 916 liranın tahsilinden de vazgeçilmesi öngörüldü.

Engellilerin evde bakım yardımı ile ilgili yapılan ve yersiz ödenmiş konuma gelen yaklaşık 18 bin kişinin 200 milyon lira borcunun da terkini söz konusu.

Çalışanlara yemek yardımı günlük 51 liraya kadar olan kısmı istisna kapsamına alınacak

Çalışanlara nakit olarak yapılan yemek yardımının günlük 51 liraya kadar olan kısmının istisna kapsamına alınacak. Ayrıca 2023 Haziran sonuna kadar işverenlerin ısınma amaçlı çalışanlara yapacağı 1.000 liraya kadar olan ödemeler de gelir vergisinden ve sigorta priminden istisna tutulacak.

Yurt dışında inşaat işlerinde çalışan Türk vatandaşı gelir vergisinden istisna

Yurt dışında inşaat, onarım, montaj işlerinde çalışan Türk vatandaşı işçiler ücretlerinin de gelir vergisinden istisna edilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ödemelerin terkin edilmesi de sağlanacak.

Küçük tutarlı icralık alacakların durumu

Küçük tutarlı icra dosyalarının tasfiyesine ilişkin yapılacak düzenlemeyle vergi mükelleflerine 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlattıkları 2 bin lira ve altında, gerçek kişilerden olan alacaklarından feragat etmek suretiyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları halinde bu alacakların değersiz alacak olarak kabul edilmesi suretiyle işletme kayıtlarından çıkarabilme imkanı sağlanacak.

Bu şekilde kayıtlardan çıkarılan alacaklara ilişkin daha önce hesaplanarak beyan edilen katma değer vergisi ve özel iletişim vergisinin indirim konusu yapılabilecek.

Bu kapsamda vazgeçilen alacaklar ile ilgili icrada alınacak harçlardan da vazgeçilecek.

Bu düzenleme ile 5 milyon borçlunun 9 milyon icra dosyasını tasfiye edilmesi bekleniyor.

Ayrıca varlık yönetim şirketlerinin 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlattıkları anapara tutarı 2 bin 500 lira ve altında gerçek kişilerden olan alacaklarının faiz ve diğer masrafları dahil takibinden vazgeçmeleri koşuluyla, takibinden vazgeçtikleri dosyadaki ana para tutarının yarısı Hazine'den ödenecek.

Koronavirüs cezalarının tahsili yapılmayacak

Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve maske kullanma mecburiyeti kapsamında yazılan cezalara yönelik de düzenleme yapıldı.

Halihazırda bu cezalardan 1 milyon 67 bin 485 kişi borçlu bulunuyor. Tahsil edilmesi gereken ceza tutarı ise 2,7 milyar lira.