El Salvador, Bitcoin tasarısını onayladı

Kuzey Amerika ülkesi, kripto para birimine ilişkin kararla dünyada bir ilke imza attı. Kararın ardından Bitcoin'in değeri yükselişe geçti.

El Salvador'da Kongre, Bitcoin tasarısını onayladı.

Böylece El Salvador, dünyada kripto parayı yasal ödeme aracı olarak resmen kabul eden ilk ülke olarak kayıtlara geçti.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, 4 yıl önce Bitcoin'in kullanılması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, "Bu yüzden kampanya vaadimi fiilen gerçekleştiriyorum. Bitcoin yasallaştığı taktirde El Salvador dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşecek." ifadelerini kullanmıştı.

TARİHİ BITCOIN KARARI

84 milletvekilinden 62'si, Bitcoin tasarısının lehinde oy kullandı. Bukele, kararı Twitter hesabından, Bitcoin'in ve ülkesinin bayrağının simgeleriyle kutladı.

Oylamadan hemen önce de bir mesaj paylaşan Bukele, "Ülkemize finansal kapsayıcılık, yatırım, turizm, inovasyon ve ekonomik kalkınma getirecek." dedi.

El Salvador Kongresi'nde Bitcoin kararı sonrası sevinç ViDEO





BITCOIN'İN DEĞERİ ARTTI

Oylamadan kısa bir süre sonra Bitcoin'in değeri yüzde 5 artarak 34 bin 239 dolara yükseldi.

El Salvador Devlet Başkanı, Bitcoin'in yasal ödeme aracı olarak kullanılmasının isteğe bağlı olacağını belirterek, bu ödeme yönteminin 90 gün içinde yasalaşacağını vurguladı.

"Hükümet, her işlem anında dolar cinsinden tam değere çevrilebilirliği garanti edecektir." ifadesini kullandı.

2019'DA 6 MİLYAR DOLAR

El Salvador'un ekonomisi, büyük ölçüde yurt dışındaki çalışanlardan geri gönderilen paraya dayanıyor.

Dünya Bankası verileri, ülkeye yapılan havalelerin 2019'da yaklaşık 6 milyar doları veya Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yaklaşık beşte birini oluşturduğunu gösteriyor.

Bitcoin'in El Salvador'un resmi para birimi ABD dolarıyla kullanılması bekleniyor.