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    El Salvador'da geniş katılımlı Bitcoin toplantısı

    El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 44 ülkeden merkez bankası yetkilileri ile finansal otoritelerinin katılacağı bir toplantıya ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.
    • 16.05.2022 - 16:09
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    El Salvador'da geniş katılımlı Bitcoin toplantısı

    Ekonomi gündeminde Bitcoin'in ve kripto piyasalarının tarihi düşüşü var.

    Yatırımcıları tedirgin eden ve ekonomistlerin art arda açıklamalarına neden olan kripto piyasalarındaki büyük düşüş Orta Amerika ülkesi El Salvador'da masaya yatırılacak.

    44 ülke bir araya gelecek

    Devlet Başkanı Nayib Bukele, 44 ülkeden merkez bankası yetkilileri ile finansal otoritelerinin, kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere dijital ekonomiye ilişkin konuları görüşmek üzere El Salvador'da toplanacağını bildirdi.

    Bukele, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

    Dün geç saatlerde yapılan paylaşımda Bukele, "Yarın, 32 merkez bankası ve 12 finans otoritesi (44 ülke); finansal kapsayıcılık, dijital ekonomi, bankasız bankacılık, Bitcoin'in sunumu ve ülkemizdeki faydalarını görüşmek üzere El Salvador'da bir araya gelecek." ifadesini kullandı.

    Bukele, toplantıya Paraguay, Angola, Gana, Namibya, Uganda, Gine, Madagaskar, Haiti, Burundi, Esvatini, Ürdün, Gambiya, Honduras, Maldivler, Ruanda, Nepal, Kenya, Pakistan, Kosta Rika, Ekvador, Mısır, Nijerya, Senegal, Dominik, Moritanya, Kongo, Ermenistan ve Bangladeş gibi ülkelerden yetkililerin katılacağını bildirdi.

    Resmen tedavüle girmişti

    AA'nın aktardığına göre El Salvador, Eylül 2021'de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu. Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale gelmişti.

    El Salvador da geniş katılımlı Bitcoin toplantısı #1


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