Elazığ'da deprem nedeniyle mevsimlik işçi bulunamıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenin illerin içinde Elazığ da yer alıyor. Bu bölgede tarımla ilgili çalışacak mevsimlik işçi sorunu yaşanıyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Elazığ'da çiftçiler, mevsimlik işçi bulmakta zorlanıyor.

Üreticiler, çevre illerden gelmeyen mevsimlik işçilerin yerine, uzak illerden yatılı işçi bulma arayışına yöneldi.

Depremden dolayı işçilerin dağıldığını aktaran çiftçiler, zorluk çektiklerini söylüyor.

Depremin ardından Elazığ ve Malatya'da başta olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da mevsimlik işçilere ulaşım zorlaştı. Daha önce mevsimlik işçi bulmakta zorluk çekmeyen çiftçiler, bu sene kimseye ulaşamaz hale geldi.

Bu yıl yeterli sayıda işçi bulunamadı

Baskil ilçesine bağlı Bilaluşağı köyünde tarım yapan çiftçiler de her sene olduğu gibi bu sene de mevsimlik işçi arayışına girdiklerini ancak yeterli sayıda işçi bulamadıklarını ifade etti.

"Elazığ ve Malatya'daki mevsimlik işçilere ulaşmadık"

Hasat zamanında ürünlerinin zarar görmemesi için mevsimlik işçilere ihtiyaç duyduklarını belirten çiftçiler, depremin etkileri nedeniyle Elazığ ve Malatya'daki mevsimlik işçilere ulaşmadıklarını dile getirdi.

"Ürünlerin toplanamaması riski var"

Çiftçiler, mevsimlik işçi eksikliği sonucunda hasat zamanında ürünlerin toplanamamasına neden olacağını kaydetti.

"İşçi yok ama idare etmemiz de lazım"

Köyde 30 dönüm üzerinde biber ektiklerini aktaran çiftçilerden Muhlis Aydoğdu, yaşadıklarını şöyle aktardı:

Şu anda 6-7 kişi günlük geliyor. Depremden ötürü işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Gruplar ortalama 30 kişi oluyordu ama bu sene dağıldılar ve toplayamıyoruz. Yani eşim gidip çadırları tek tek geziyor ama işçi bulamıyor. 4-5 kişi geliyor, biz de onlara yardım ediyoruz. İşçi yok ama idare etmemiz de lazım. Çözümü yok, biz bunu bir şekilde idare edeceğiz. Doğu illerinden yatılı işçi getirmemiz gerekecek.

"15 kişi çalışması gereken tarlada şu anda sadece 5-6 kişi var"

Tarlada çalışan işçi kadınlardan Remziye Değer ise yaklaşık 15 kişi çalışması gereken tarlada şu anda sadece 5-6 kişinin çalışabildiğini belirterek, işçi yokluğundan dolayı zorluk çektiklerini ifade etti.