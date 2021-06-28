Elazığ'da kaz üretimi 4 yılda 100 kat arttı

Kaz çiftliği sahibi Elazığlı Edip Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı hibe desteğiyle kaz yavrusu üretimini 4 senede 100 kat artırdı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Tepebağ köyünden 1992'de Almanya'ya giderek 25 yıl inşaat sektöründe çalışan Edip Yıldırım, 4 yıl önce memleketine dönüp, son teknoloji kuluçkahane ile kaz çiftliği kurdu.

Yüksek kapasiteli bir kuluçkahane kurmasına rağmen ilk yıl deneme amaçlı 1.500 kaz yavrusu yetiştiren Yıldırım, çiftliğini yılda 150 bin yavru kaz üretimi yapan entegre bir tesis haline getirdi.

BÖLGEDE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPMAK İSTEYENLER DESTEKLENİYOR

Tesiste üretilen kaz yavruları, bu yıl uygulamaya konulan "sözleşmeli üretim modeli" kapsamında, bölgede kaz yetiştiriciliği yapmak isteyen anlaşmalı çiftlik sahiplerine veriliyor.

Çiftliklerde 5 aylık bakım ve beslemenin ardından kesime getirilen kazlar, belirlenen birim fiyattan geri alınıyor. Kurulan modern kesimhanede yapılan kesimin ardından etler paketlenip yurt içi ve dışında satışa sunulacak.

"SÖZLEŞMELİ ÇİFTÇİLİK MODELİNİ TÜRKİYE'YE KAZANDIRACAĞIZ"

Yıldırım, üretim kapasitelerinin artmasıyla sözleşmeli üretim modelini hayata geçirdiklerini dile getirdi. Yetiştiricilik yapmak isteyen birçok girişimciden kaz yavrusu talebi aldıklarını ancak daha çok sulak ve yeşil alanı bol çiftlikleri tercih ettiklerini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'den yavru kaz istiyorlar, özellikle yeşil alanı bol Karadeniz Bölgesi'nden çok talep var. Samsun Terme'den, Amasya Suluova'dan Rize ve Edirne'ye kadar yeşil alanı olan çiftçilerimiz bizimle sözleşmeli yetiştiricilik yapmak istiyor. Biz de her yıl kapasitemizi daha da yükselterek bunlara cevap vermek istiyoruz. Sözleşmeli çiftçilik modelini geliştiriyoruz. Bunu Türkiye'ye kazandıracağız, kararlıyız. Kaz yetiştiriciliğini bir sektör haline getireceğiz."

RESTORANLAR MÜŞTERİLERİNE FARKLI LEZZET SUNMAK İSTİYOR

Son yıllarda müşterilerine farklı lezzet sunmak isteyen büyük şehirlerdeki restoran sahiplerinden de kaz eti talebi aldıklarını bildiren Yıldırım, bunları karşılamak için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

YURT DIŞINA İHRACAT HEDEFLENİYOR

Ürettikleri kaz etini ihraç etmek istediklerini dile getiren Yıldırım, "Özellikle etimizi Arap ülkelerine satacağız. Kovancılar ilçemize ciddi anlamda bir döviz girdisi, katma değer sağlayacağız, bunda da kararlıyız. Sözleşmeli çiftçilerimizle ileriki aşamada 1 milyon ve üstü üreteceğiz inşallah. Türkiye'de yetişen kaliteli kaz etini Avrupalılara da yedireceğiz." dedi.