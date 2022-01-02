Türk mühendis ve işçilerin inşaa ettiği yerli ve milli hizmet eseri Kömürhan Köprüsü ve Tüneli, bir yılda 14 milyon lira tasarruf sağladı.

2 Ocak 2021'de Malatya ve Elazığ'ı birbirine, Doğu ve Güneydoğu illerini batıya bölünmüş yol standardında bağlayan bir köprü inşaa edildi.

D-300 Devlet Yolu üzerinde, Fırat Nehri geçiş noktasında 660 metre uzunluğunda inşa edilen Kömürhan Köprüsü, 2 Ocak 2021'de hizmete sunuldu.

Taşıt trafiğine dört şeritli hizmet veren köprü, ihtişamlı görüntüsünğn yanında sürücülere sağladığı kolaylıklarla da dikkat çekti.

TÜRK MÜHENDİSLERİN ESERİ

Yapımı, tasarımı ve kontrolünde yerli ve milli kaynaklar kullanılan, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilen köprü ve tünel, güzergahtaki virajlı ve heyelan riski oluşturan yolları ortadan kaldırarak ulaşımda güvenliği artırdı.

SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİME KATKI

Köprü ve tünelin hizmete girmesiyle D-300 Devlet Yolu'nun ulaşım standardı artırılarak konforlu seyahat imkanı tesis edildi.

Elazığ ve Malatya havalimanları ile bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olan köprü ve tünel, aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağladı.

Elazığ'daki Kömürhan Köprüsü'nden 1 yılda 14 milyon lira tasarruf VİDEO



YILLIK 14 MİLYON LİRA TASARRUF

Hızlı ve güvenli trafik akışı ile önemli turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan Kömürhan Köprüsü ve Tüneli'nden bugüne kadar 3 milyon araç geçiş yaptı. Mevcut mesafeyi 1 kilometre kısaltan proje ile zamandan 9,3 milyon, akaryakıttan 4,7 milyon lira olmak üzere yıllık 14 milyon lira tasarruf edildi.

7 YILDIR KULLANDIĞI YOLDA RAHATLADI

Köprü ve tüneli kullanan uzun yol şoförleri de eski köprüye nazaran ulaşımda konforu ve güvenliği artıran hizmetten memnun.

Tır şoförü Yavuz Keleş, yaklaşık 7 yıldır Doğu ve Güneydoğu illeri arasında uzun yol şoförlüğü yaptığını, yeni köprü ve tünelin yapılmasıyla güzergahta sürücüler için büyük risk oluşturan virajlı ve dar yollardan kurtulmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

"HEM ZAMAN, HEM DE YAKITTAN FAYDALI OLDU"

Yeni köprü ve tünel sayesinde daha hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuştuklarını ifade eden Keleş, şöyle devam etti:

"Daha önceki virajlı yollar ortadan kalkmış oldu, büyük bir yatırım. Zaman ve yakıt yönünden faydalı oldu. Modern bir köprü ve tünel, eskiye nazaran bin kat daha güzel. Bu yapılan şaheserin ekonomik olarak da bize faydası oldu. Kışın o eski yollarda kaymalar oluyordu, virajlı yoldu. Allah, yapanlardan, emeği geçenlerden razı olsun."





"ÇOK GÜZEL BİR HİZMET"

Tır şoförü Turan Sabancı ise yeni köprü ve tünelin, ulaşımda sağladığı konforun yanında modern ve teknolojik yapısıyla bir ülkenin ulaşımdaki gücünü göstermesi açısından da gurur verici olduğunu dile getirdi.

Ülkenin her neresinde olursa olsun böylesine büyük eserleri ve hizmetleri görmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Sabancı, şöyle konuştu:

"Daha önce virajlı yollardan gidiyorduk, sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi köprüden girdiğin zaman direkt karşıdan çıkıyorsun, tünelden girdiğin zaman Malatya'ya geçiyorsun. Çok güzel bir hizmet. Batıyı doğuya, doğuyu batıya bağlayan güzergahta güzel bir tünel ve köprü. Allah devletimizden razı olsun böyle bir hizmette bulunduğu için."