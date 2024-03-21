Elektrik aboneliğinde yeni karar: Güvence bedeli alınmayacak Elektrik desteği alan dar gelirli abonelere bir destek daha verilecek ve böylelikle abonelik sürecinde güvence bedeli alınmayacak.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni kararı açıkladı.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen yeni bir kararda Aile Destek Programı uzatıldı.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca dar gelirli hak sahiplerine elektrik tüketim desteği veriliyor.

Güvence bedeli alınmayacak

Destek devam ederken EPDK bir destek paketi hazırladı.

Böylelikle elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.

Bin 634 liraya kadar avantaj sağlayacak

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor. Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681 lira ile 1634 lira arasında değişiyor."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)