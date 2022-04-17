Elektrikli araç satışları patlama yaşadı

Karbon emisyonlarından dünyayı temizlemek fikrine hizmet ettiği için daha çok tercih edilen elektrikli araçların pazar payı 10 yılda 41 kat arttı, satışlar ise 2021'de rekor kırdı.

Elektrikli araçlar, ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyonların düşürülmesi konusunda kritik önem taşırken, otomobil markalarının bu alandaki yatırımları ve marka modelleri hızla artıyor.

Dünyada elektrikli araçların pazar payı 10 yılda 41 kat artarak yüzde 8,3'e ulaştı.

2021’de satış rekoru

Geçen yıl, elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 108 artışla 6,75 milyon adete ulaşarak rekor kırdı.

2022’de rekor tazelenecek

Küresel elektrikli araç satışlarının bu yıl 2021 bandını aşarak rekor tazelemesi bekleniyor.

Elektrikli araç pazarındaki dönüşüm satışlara yansıyor

Elektrikli araç pazarındaki dönüşüm satışlara da aynı hızda yansıyor. Geçen yıl küresel araç pazarındaki net büyümenin tamamı elektrikli araçlardan sağlandı.

Küresel elektrikli araç satışları 2021'de yüzde 108 arttı

AA’nın haberine göre, EV volumes.com verilerinden derlediği bilgilere göre, küresel elektrikli araç satışları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 108 artışla 6,75 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Elektrikli araç satışları 2020'de salgına rağmen 3,24 milyon adet olmuştu.

Elektrikli araçların pazar payı 2012'de yüzde 0,2 seviyesinde bulunurken, geçen yılki rekor satışla yüzde 8,3'e ulaştı. Böylece, elektrikli araçlar pazar payını 10 yılda 41 kat artırdı.

Son 10 yılın en büyük yıllık büyümesi

Geçen yıl ayrıca elektrikli araçlarda son 10 yılın en büyük yıllık büyümesi görüldü.

En fazla elektrikli araç Çin’de satıldı

Çin, 2021'deki 3,4 milyonla geçen yıl en fazla elektrikli araç satışının kayda geçtiği ülke oldu. Çin'deki satışlar bir önceki yıla göre yüzde 155, bir başka deyişle 2,06 milyon adet, artış gösterdi.

Avrupa’da Pazar yüzde 66 büyüdü

Avrupa'da ise 2,3 milyon adet elektrikli araç satılırken, bu rakam 2020'ye göre yüzde 66 büyüdü. ABD, 735 bin elektrikli araç satışıyla üçüncü sırada yer alırken, Güney Kore'de 114 bin 500 adet elektrikli araç satıldı. İsrail, Avustralya, Hindistan ve Japonya'daki elektrikli araç satışları ise 10 bin adetin üzerinde gerçekleşti. Elektrikli araçların yıllık tüketimi, İrlanda'nın elektrik üretimine eşit.

2012’nin satış rakamına 2021’in bir haftasında ulaşıldı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2012'de tüm yıl boyunca 130 bin elektrikli araç satılırken, bu rakama 2021'de bir haftada ulaşıldı.

Geçen yılki satışların ardından dünyadaki toplam elektrikli araç sayısı ise 16 milyonu buldu.

Dünyadaki toplam elektrikli araçların elektrik tüketimi 2021'de 30 teravatsaate ulaştı. Bu miktar, İrlanda'nın bir yıllık elektrik üretimine eşit.

Tesla ilk sırada

Geçen yıl elektrikli araç satışlarında 936 bin adetle Tesla ilk sırada yer aldı. En fazla Tesla araç 352 bin adetle ABD, 321 bin adetle Çin ve 170 bin adetle Avrupa'da satıldı.

Tesla'yı 763 bin adetle Volkswagen (VW) Group, 598 bin adetle BYD, 517 bin adetle GM ve 385 bin adetle Stellantis takip etti.

Benzin ve motorin fiyatları artmaya devam ediyor

Karbon emisyonları ile dünya elektrikli araçlara yönelirken, öte yandan Brent petrol fiyatlarında dalgalanma nedeniyle benzin ve motorin fiyatları artıyor.

En son olarak, motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmişti. Buna göre bugün İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22.01 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.