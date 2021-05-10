Elektrik dağıtım şirketleri, kârlı olmak şartıyla depolama yatırımı yapabilecek

Elektrik dağıtım şirketleri, alınan yeni bir karara göre artık depolama tesisi yatırımının, yeni şebeke yatırımından kârlı olması halinde depolama tesisi kurabilecek.

Elektrik dağıtım şirketlerinin, depolama tesisi kurabilmesi için kâr edeceğini hesaplaması ve fayda-maliyet analizleriyle bunu ispatlaması gerekecek.

Resmi Gazete'nin 9 Mayıs tarihli sayısında yayınlanan elektrik piyasasında depolama faaliyetleri yönetmeliğine göre, yönetmelik hükümleri sınırları içinde kalmak kaydıyla, elektrik üretim tesisine bütünleşik, tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi ile müstakil elektrik depolama ve şebeke işletmecileri tarafından elektrik depolama tesisi kurulabilmesi kararı kesinleşti.

TÜKETİCİLERİN İLGİLİ ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TARAFINDAN UYGUN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERMESİ GEREKİYOR

Bu kapsamda; üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslı bir üretim tesisine, üretim tesisinin lisansına derç edilen elektriksel kurulu gücünü aşmayacak şekilde, tüketiciler de ilgili şebeke işletmecisi tarafından uygun bağlantı görüşü verilmesi, kurulu gücünün ilgili tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü aşmaması halinde depolama tesisi kurabilecekler.

Tedarik lisansına sahip olunması ve 2 MW kurulu güçten düşük olmamak kaydıyla, aynı tedarik lisansı kapsamında bir veya birden fazla müstakil elektrik depolama tesisi kurulabilecek. Bu çerçevede gerekli şartları sağlayan tesisler, yan hizmetlere, dengeleme birimi niteliğini haiz olanlar dengeleme güç piyasasına katılabilecek.

TESİSLER, DAĞITIM FAALİYETİ DIŞINDA KULLANILMAYACAK

Dağıtım şirketleri tarafından tesis edilen elektrik depolama tesisleri, dağıtım faaliyeti dışında kullanılamayacak. TEİAŞ, yatırım planlarında yer almak kaydı ile pilot uygulamalar kapsamında ve ticari faaliyete konu edilmeksizin depolama tesisleri kurabilecek.