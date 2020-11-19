Elektrik dağıtım tarifesinin düzenlenmesi hakkında tebliğ yayınlandı

Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım tarifelerine esas maliyet ve gelirlerin tespiti ve dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin hesaplanması hakkında usul ve esaslar belirlendi.

Elektrik dağıtım tarifesinin düzenlenmesi hakkında yeni kararların belirlendiği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe kondu.

MALİYETLERİNİN ÜRETİCİ VE TÜKETİCİLERE YANSITILMASINDAKİ KRİTERLER

Buna göre, dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan maliyetlerinin üretici ve tüketicilere yansıtılmasında alçak ve ortak gerilim seviyeleri, kullanıcı grupları, tek ve çift terimli tarife sınıfı gibi dağıtım anahtarları kullanılabilecek.

DAĞITIM BEDELLERİ HESAPLANMASINDA YENİ UYGULAMA

Kullanıcı grupları için onaylanan dağıtım bedelleri, dağıtım şirketlerinin söz konusu bedellerin geçerli olacağı döneme karşılık gelen gelir tavanları sisteme verilmesi öngörülen enerji miktarına oranlanarak hesaplanacak.

BAKIM GİDERLERİNİN TARİFE HESAPLAMASINA İLİŞKİN KURALLAR

Dağıtım tarifelerini etkileyen planlı bakım faaliyetlerinin belirlenmesi ve bütçelendirilmesi ile planlı bakımlar nedeniyle oluşan işletme giderlerinin tarife hesaplamasına ilişkin kurallar, EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslar ile düzenlenecek.

GÜÇ BEDELİ, GÜÇ MİKTARI ÜZERİNDEN

Güç bedeli, kullanıcının bağlantı anlaşmasında yer alan güç miktarı üzerinden uygulanacak.

Ayrıca, dağıtım sistemi kullanıcıları için onaylanan dağıtım bedeli dikkate alınarak EPDK tarafından reaktif enerji bedeli belirlenebilecek.