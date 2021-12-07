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    Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemi

    Bütçe görüşmelerinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 1 Ocak 2022'den itibaren elektrik faturalarında kademeli tarife dönemine geçileceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 20:34
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 20:47
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    Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemi

    TBMM 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor.

    TBMM'de bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuşmasında elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    ELEKTRİKTE KADEMELİ TARİFE DÖNEMİ

    Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemine geçileceği müjdesini veren Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

    Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemi VİDEO

    "AZ TÜKETEN VATANDAŞLARIMIZ DAHA AZ FATURA ÖDEYECEK"

    "2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacak.

    Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız.

    1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir."



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