Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülen Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar devam ediyor.
Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.
Çalışmaların hızla sürdüğü Akkuyu NGS'nin öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor.
Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülüyor.
"Açık Kapı Günü" etkinliği
Öte yandan, Akkuyu NGS'deki son gelişmelerin ve proje detaylarının anlatılması için Akkuyu Nükleer AŞ'nin YouTube kanalı üzerinden "Açık Kapı Günü" etkinliği düzenlendi.
Programa konuk olan Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi, vatandaşların sorularını yanıtladı.
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva etkinliğe görüntülü mesaj gönderdi.
Programda, Akkuyu NGS'de çalışan Türk mühendisler ise projeye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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