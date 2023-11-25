Haberler



Ekonomi



Elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar sürüyor

Elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar sürüyor Mersin'deki nükler enerji üretimi tesisindeki hummalı çalışma devam ediyor. Dört reaktörden oluşan santralin inşaat çalışmaları sürerken, eğitim ve tanıtım faaliyetleri de devam ediyor.