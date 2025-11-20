Elektrik iletim hatlarında kış hazırlıkları sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kış çetin şartlarda geçiyor ve yağan kar yaşamı zorlaştırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış şartlarındaki çalışmalara dair bilgi paylaştı.

Bakanlık, uzman ekiplerin yüksek gerilim hatlarında bakım ve onarım çalışmalarını helikopter destekli operasyonlarla yürütüldüğünü ifade ederek, çalışmaları aktardı.

Buna göre, özel bir halatla helikoptere bağlanan sepet içinde görev yapan ekipler, metrelerce yüksekte iletim hatlarındaki arıtıcı, damper, ikaz küresi ve bağlantı elemanlarının değişimini gerçekleştiriyor.

İLETİM ŞEBEKESİNDE KESİNTİ OLMAMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Bakanlığa bağlı Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), iletim şebekesinin kesintisiz ve güvenli işletilmesi için kış öncesi yoğunlaştırdığı çalışmalarda, Türkiye'de ve yurt dışında özel eğitim almış 25 kişilik uzman ekibi görevlendiriyor.

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞIYORLAR

Ekipler, 154 bin ile 400 bin volt aralığındaki yüksek gerilim hatlarında dönüşümlü olarak çalışıyor.

SONBAHARDA KIŞ HAZIRLIKLARI HIZLANIYOR

Kış döneminde hatlarda kar ve buz yüküne bağlı risklerin artması nedeniyle sonbahar aylarında hızlandırılan bakım operasyonlarında hava durumu, hat gerilimi ve rüzgar sürekli takip ediliyor. Böylece personel güvenliği ve şebekenin işletme sürekliliği korunuyor.

Uluslararası standartlara göre yürütülen operasyonlarda, enerji akışı kesilmeden bakım yapılabiliyor.

ONARIM OPERASYONU TAMAMLANDI

Bu yöntem işletme güvenliğini artırırken bakım sürelerini de önemli ölçüde azaltıyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin bakım, montaj ve onarım operasyonunu başarıyla tamamlayan ekipler, zaman ve iş gücü verimini artırıyor.