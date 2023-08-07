Elektrik santrallerine 460 milyon liralık destek TEİAŞ, elektrik santrallerine arz güvenliğini sağlamak için yaklaşık olarak 460 milyon liralık kapasite mekanizması desteği verileceğini duyurdu.

AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 43 elektrik üretim santraline haziran ayı için yapılacak destek ödemesi hakkında bilgi verdi.

Kuruma göre toplam 43 santrale 459 milyon 886 bin 378 lira kapasite ödemesi yapılacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayınlanarak duyuruldu.

Mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 43'üne destek veriliyor

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 43'üne haziran ayı için toplam 459 milyon 886 bin 378 lira ödenecek.

Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi, en yüksek ödemeyi alacak

En yüksek ödeme, 30 milyon 468 bin 70 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

Bu şirketi, 21 milyon 669 bin 504 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması desteği arz güvenliğini sağlıyor

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.