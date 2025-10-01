Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği belli oldu

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

TEİAŞ, 32 elektrik üretim santraline ağustos ayı için 1 milyar 142 milyon 262 bin 417 lira kapasite ödemesi yapacak.

1,1 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale, ağustos ayı için 1 milyar 142 milyon 262 bin 417 lira ödenecek.

EN YÜKSEK ÖDEMEYİ ALACAK KURULUŞLAR

Kapasite mekanizması çerçevesinde 112 milyon 932 bin 599 lirayla en yüksek ödeme, Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 81 milyon 801 bin 567 lira tutarında kapasite ödemesiyle Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.