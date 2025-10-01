Abone ol: Google News

Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği belli oldu

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ tarafından yayımlandı.

Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 11:46
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

TEİAŞ, 32 elektrik üretim santraline ağustos ayı için 1 milyar 142 milyon 262 bin 417 lira kapasite ödemesi yapacak.

 1,1 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale, ağustos ayı için 1 milyar 142 milyon 262 bin 417 lira ödenecek.

EN YÜKSEK ÖDEMEYİ ALACAK KURULUŞLAR

Kapasite mekanizması çerçevesinde 112 milyon 932 bin 599 lirayla en yüksek ödeme, Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 81 milyon 801 bin 567 lira tutarında kapasite ödemesiyle Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.

