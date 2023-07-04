Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği verilecek Elektrik santrallerinin kapasitesini artırmak için TEİAŞ tarafından 379,6 milyon liralık kapasite mekanizması desteği verileceği açıklandı.

AA

Kapasite mekanizması kapsamında Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Buna göre TEİAŞ, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 elektrik üretim santralinden 44'üne mayıs ayı için toplam 379 milyon 635 bin 960 lira ödeyecek.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayınlandı.

En yüksek ödeme 32,8 milyon lira

En yüksek ödeme, 32 milyon 827 bin 12 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

İkinci büyük ödeme 25,8 milyon lira

Bu şirketi, 25 milyon 840 bin 963 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.