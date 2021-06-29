Elektrik tüketiminde dün yılın rekoru kırıldı

Türkiye'de hava sıcaklıklarının artması ve koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi, elektrik tüketiminde dün 988 bin 379 megavatsaatle yılın rekorunun kırılmasına neden oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 28 Haziran'da saatlik bazda en yüksek tüketim 48 bin 954 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 789 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

SOĞUTMA İHTİYACI ARTTI

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle soğutma ihtiyacının artması ve koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi, elektrik tüketiminde yılın yeni rekorunu getirdi. Dün 988 bin 379 megavatsaat elektrik tüketildi.

YILIN EN YÜKSEK ÜRETİMİ

Öte yandan, günlük tüketimde genel rekor ise 1 milyon 7 bin 331 megavatsaatle yılın en yüksek üretimi olarak kayıtlara geçti.

Üretimin bir kısmı yüzde 16,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,2 ile ithal kömür santrallerinde gerçekleşti.

Elektik üretiminde rekor, ilk sırada yüzde 33,7 payla doğalgazla 3 Eylül 2020'de kırılmıştı.