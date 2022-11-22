Elektrik üretim lisansı sahipleri tedarik lisansı alabilecek

EPDK'nın elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, elektrik satış lisansı alabileceğine yönelik kararı yayınlandı.

Daha önce elektrik üretimi lisansı olanlar, elektrik tedariki lisansı alamıyordu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) kararı ilgili kapsamdaki üretim lisansı sahibi kişilerin satış lisansı yürütmeleri yapmaları halinde bu başvuru, ön incelemede reddediliyordu.

EPDK'nın bu konunun iptali ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

EPDK kararıyla 2014 yılında EPDK tarafından alınan 4935-19 sayılı kararla idam konulan; elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerib elektrik satış lisansı alamayacaklarına yönelik karar kaldırıldı.

Şartları yerine getirenler satış lisansı da alabilecek

Bu zorunluluklar, gerekli diğer hükümleri yerine getirmeleri durumunda elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, elektrik satış lisansı alabilecek.