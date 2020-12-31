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    Elektrikte 166 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

    Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 39 elektrik üretim santraline kasım ayı için toplam 166 milyon 417 bin 879 lira kapasite ödemesi yapacağını açıkladı.
    • AA
    • 31.12.2020 - 10:51
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 10:56
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    Elektrikte 166 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

    Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) tarafından, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor. Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ internet sitesinde yayınlandı.

    TOPLAM 166.4 MİLYON LİRA

    Buna göre, kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 39'una kasım ayı için toplam 166 milyon 417 bin 879 lira ödenecek.

    EN YÜKSEK ÖDEME SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM AŞ'YE

    Bu çerçevede en yüksek ödeme, 10 milyon 489 bin 735 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak.

    Bu şirketi, 10 milyon 12 bin 929'ar lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

    destek

    KÖMÜR YAKITLI TERMİK, DOĞALGAZ YAKITLI ELEKTRİK VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ

    Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 2 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 14 doğalgaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

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