Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat arttı

EPDK, konut ve sanayideki elektrik zammı yanı sıra gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyatı da güncelledi.

Resmi Gazete'de yer alan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararına göre, gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 4 bin 800 liraya çıkartıldı.

EPDK'nın hazırladığı"Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" yürürlüğe girdi.

Megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 4 bin 800 lira

Buna göre, kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 4 bin 800 lira olarak uygulanacak.

Temmuzda 3 bin 750 liraydı

AA'nın haberine göre, EPDK temmuzda, gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 3 bin 750 lira olarak belirlemişti. Temmuzda belirlenen azami 3 bin 750 lira, 4 bin 800 liraya yükseldi.