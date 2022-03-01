Elektrikte mesken abone grubunun kapsamı genişletildi

EPDK, mesken abone grubunun kapsamının genişletilmesine karar verdi. Bu karar resmi Gazete'de yayınlanırken Cemevleri de mesken tanımının içine dahil edildi.

Elektrik enerjisi ile ilgili, faturaların adaletli olarak oluşturulması ile ilgili önemli kararlar alınmaya devam ediliyor. Yeni kararla birlikte daha önce tartışmalara yol açan bir sorunun giderilmesi amacıyla Cemevleri de elektrik giderlerinin faturalarının daha düşük gelmesini sağlamak amacı ile mesken statüsüne dahil edildi.

CEMEVLERİ DE MESKEN ABONE GRUBUNA DAHİL EDİLDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte mesken abone grubunun kapsamını genişletti. EPDK, elektrikte uygulanacak yeni tarifeleri açıkladı. Elektrikte ilk kademinin aylık 240 kilovat saat (kWh) olarak belirlenmesinin yaklaşık 32 milyon mesken abonesinin faturasını düşüreceğini duyurdu. EPDK, cemevlerinin de mesken abone grubuna dahil edildiğini kaydetti.

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

EPDK'nin Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'da yaptığı değişiklik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

MESKEN KAPSAMINDAKİ BİRİMLER ŞÖYLE:

Buna göre, mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerleri, ibadethaneler ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amacı kullanılan tesisler mesken abone grubu kapsamına alındı.

EPDK AÇIKLAMA YAPTI

EPDK, elektrikte uygulanacak yeni tarifeleri açıkladı. Elektrikte ilk kademinin aylık 240 kilovat saat (kWh) olarak belirlenmesinin yaklaşık 32 milyon mesken abonesinin faturasını düşüreceğini duyurdu. EPDK, cemevlerinin de mesken abone grubuna dahil edildiğini kaydetti. EPDK, kabine toplantısı sonrasında duyurulan değişikliklerle ilgili ayrıntılı açıklama yaptı.

EPDK’nın açıklaması şöyle: “1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesken aboneleri için düşük kademe limiti günlük 8 kWh (aylık 240 kWh) olarak belirlenmiştir. Bu oran mesken abonelerinin yüzde 81'ini yani yaklaşık 32 milyon aboneyi kapsamaktadır. Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimi ile birlikte mesken abonelerinin günlük 8 kWh'e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,26 TL/kWh, günlük tüketimlerinin 8 kWh'ın üstündeki kısmı için ise 1,89 TL/kWh olarak uygulanacaktır.

FATURALARA YANSIYAN İNDİRİM YÜZDE 14 SEVİYESİNE ULAŞABİLECEK

Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının arttırılması ile birlikte mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14 seviyesine ulaşabilmektedir. Bir örnek ile açıklama gerekirse 30 günlük fatura döneminde 240 kWh tüketimi olan bir mesken abonesi, şubat ayında 350 TL elektrik faturası ödemişken, aynı tüketim miktarı için mart ayında 302 TL fatura ödeyecektir. Yapılan bir diğer düzenleme ile ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademe uygulamasına geçilmiştir. Mart ayından itibaren ilgili abonelerin günlük 30 kWh'e (aylık 900 kWh) kadar tüketimleri için yüzde 25 oranında indirim yapılmıştır. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kWh'e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 2,05 TL/ kWh'dir. Bu düzenleme ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini, yani yaklaşık 6 milyon 315 bin aboneyi kapsamaktadır. Ayrıca kurumumuz tarafından Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'da da değişiklik yapılarak mesken abone grubunun kapsamı genişletilmiştir.

CEMEVLERİ MESKEN ABONE GRUBU KAPSAMINA ALINDI

Böylelikle 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alınmıştır.”