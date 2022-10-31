Elektrikte son kaynak tedarik tarifesi düzenlemesi

EPDK, elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarlarını belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte mesken, tarımsal sulama ve diğer tüketici gruplarına yönelik son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarlarını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayınlandı

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Tüketim miktarı, yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak uygulanacak

Buna göre, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de yer alan tüketim miktarı, 2023 yılı için mesken ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık 100 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak uygulanacak.

Enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler sabit tutuldu

AA'nın haberine göre, EPDK, aynı tebliğde yer alan ve 1 Ocak 2019'dan itibaren 1,0938 olarak uygulanan enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kâr dikkate alınarak belirlenen katsayıyı (KBK) ise sabit tuttu.