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    Elektrikte son kaynak tedarik tarifesi düzenlemesi

    EPDK, elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarlarını belirledi.
    • 31.10.2022 - 08:49
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    Elektrikte son kaynak tedarik tarifesi düzenlemesi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte mesken, tarımsal sulama ve diğer tüketici gruplarına yönelik son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarlarını açıkladı.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    Tüketim miktarı, yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak uygulanacak

    Buna göre, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de yer alan tüketim miktarı, 2023 yılı için mesken ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık 100 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak uygulanacak.

    elektrik

    Enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler sabit tutuldu

    AA'nın haberine göre, EPDK, aynı tebliğde yer alan ve 1 Ocak 2019'dan itibaren 1,0938 olarak uygulanan enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kâr dikkate alınarak belirlenen katsayıyı (KBK) ise sabit tuttu.


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