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    Elon Musk: Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz

    Tesla CEO'su Elon Musk, ABD'de Tesla marka araçların Bitcoin ile satın alınabileceğini açıkladı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 11:48
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    Elon Musk: Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz

    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yine kripto para piyasalarını hareketlendiren bir tweet attı.

    ABD'DE BITCOIN İLE TESLA SATILACAK

    Musk, Bitcoin ile Tesla marka otomobil satılacağını açıkladı.

    SpaceX'in CEO'su, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla ödemelerinde kullanılan Bitcoin başka bir para birimine dönüştürülmeyecek, Bitcoin olarak kullanılacak.” dedi.

    Bitcoin işlemlerinin yürütülmesi için kendi açık kodlu yazılımlarını kullanacaklarını ifade eden Musk, yıl sonundan itibaren ABD dışı ülkelerde de Bitcoin ile işlem yapılacağını söyledi.

    Elon Musk: Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz #1

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