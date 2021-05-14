Elon Musk'tan kripto para değerlendirmesi

Kripto paraya kesinlikle inandığını belirten Musk, ancak bunun çevresel kirliliğe yol açmaması gerektiğini ifade etti. Amerikalı girişimci, Dogecoin'le ilgili de konuştu.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, kripto paralarla ilgili ses getiren açıklamalarını sürdürüyor.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, çevresel nedenlerden dolayı araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya almış, kararın ardından Bitcoin, 58 bin dolardan 46 bin dolara düşmüştü.

"KRİPTO PARAYA İNANIYORUM AMA..."

Twitter hesabından yeni bir açıklama daha yapan Musk, kripto paralara inandığını ancak bunun fosil yakıtların büyük oranda kullanımına yol açmaması gerektiğini söyledi.

Elon Musk, "Net olmak gerekirse, kripto para birimine kesinlikle inanıyorum, ancak fosil yakıt kullanımında, özellikle kömürde büyük bir artışa neden olamaz." diye yazdı.

DOGECOIN AÇIKLAMASI

Daha önce takipçilerine Tesla'nın Dogecoin ile ödeme kabul edip etmemesine yönelik bir soru soran Elon Musk, bu konuya da değindi.

Musk, Dogecoin için "Potansiyel olarak gelecek vaadeden" ifadesini kullanarak, söz konusu para biriminin geliştiricileriyle etkin işlem sistemi ortaya koymak için çalıştıklarını kaydetti.