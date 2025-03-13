Emekli ikramiyelerinin 4 bin lira olmasını içeren madde, Komisyon'dan geçti

İHA

Dini bayramlarda yılda iki kez verilen emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin liradan, yüzde 33 ve 1.000 lira artışla 4 bin liraya çıkartıldı.

Emekli ikramiyelerinin artırılması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifinde değerlendirildi.

Yaklaşık 16,5 milyon emekliye verilen emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifinin içinde yer alan maddelerin maliyeti de açıklandı.

28,4 MİLYAR LİRA MALİYETİ VAR

Bayram ikramiyesindeki 1.000 liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

TEK DOSYAYA ÖDEME YAPILACAK

Birden fazla dosyadan aylık ve/veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapılacağından ikramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 15,5 milyon olarak öngörülüyor.

"MECLİS'TEN GEÇER GEÇMEZ ÖDEYENECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayarak emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz.

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