Emekli maaş farkı hesaplaması! Kim ne kadar ek zam farkı alacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bugün emekli maaş farklarının yatırılacağı tarihi açıklayında, SSK ve Bağkurlular da ne kadar ek zam farkı alacaklarını hesaplamaya başladı.

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SSK ve Bağkur emeklileri 2024 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı oranı olan yüzde 37,57 zam aldı. Sonra yüzde 5 puan refah payı ile bu oran yüzde 42,6'ya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maaş zamlarını memur ve memur emeklilerinin zam oranı olan yüzde 49,25’e çıkardı.

Böylece bütün emekliler aynı zam oranını aldı.

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Düzenleme bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Maaş farklarının verileceği tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından bugün yapılan açıklamaya göre; SSK’lı emekliler maaş farklarını 6 Şubat’ta (Salı), Bağkurlu emekliler ise maaş farklarını 7 Şubat’ta (Çarşamba) alacak.

Hesaplara yüzde 11,68’lik fark yatacak

Yapılacak olan bu ödeme yılın ilk ayında maaş alan SSK ve Bağkur emeklilerine ikinci yapılan zam farkı olan yüzde 11,68’lik oranı içeriyor.

Ödemeler PTT ve bankalardan alınacak

Emekliler, fark ödemelerini gelir ya da aylık aldığı banka ve PTT şubelerinden tahsil edebilecekler.

Kim ne kadar maaş farkı alacak

SSK ve Bağkur emeklilerinin alacakları maaş farklarına merak ediliyor.

10 bin lira maaş alan bir emekli ilk açıklanan zam oranına göre yüzde 37,57 zam alarak 3 bin 757 lira farkla ile 13 bin 757 lira aldı. Son açıklanan zamma göre ise maaşı yüzde 49,25 artarak 14 bin 925 lira oldu. Bu emeklinin 6-7 Şubat'ta alacağı zam farkı maaşına göre maaş farkı tutarı 1.168 lira olacak.

Bu hesaba göre diğer maaş örnekleri ise şöyle:

2023'te 10 bin lira maaş alanlara 1.168 lira maaş farkı yatırılacak.

2023'te 11 bin lira maaş alanlara 1.282,8 lira maaş farkı yatırılacak.

2023'te 12 bin lira maaş alanlara 1.402 lira maaş farkı yatırılacak.

2023'te 13 bin lira maaş alanlara 1.518,4 lira maaş farkı yatırılacak.

2023'te 14 bin lira maaş alanlara 1.635,2 lira maaş farkı yatırılacak.

2023'te 15 bin lira maaş alanlara 1.752 lira maaş farkı yatırılacak.

2023'te 16 bin lira maaş alanlara 1.868,8 lira maaş farkı yatırılacak.

2023'te 17 bin lira maaş alanlara 1.985 lira maaş farkı yatırılacak.

2023'te 18 bin lira maaş alanlara 2.102,4 lira maaş farkı yatırılacak.

2023'te 20 bin lira maaş alanlara 2 bin 336 lira maaş farkı yatırılacak.