Emekli maaş farkı ödemeleri başladı

Emeklilerin temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklarının ödemeleri, daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilan ettiği tarih olan bugün yapılıyor.

Memur maaşları ile birlikte memur emeklileri, yılın ikinci yarısında toplu sözleşmede verilen zam oranı ve enflasyon farkının toplamından oluşan zam almıştı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri de aynı zamanda enflasyon farkı kadar zam almış ayrıca en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya yükselmişti.

Emekli maaş farkı ödeme tarihi: 28 Temmuz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farklarının ödeneceği tarihi 28 Temmuz olarak açıklamıştı.

Bu zamdan oluşan fark ödemeleri bugün itibarı ile emeklilerin maaşlarına yatırılmaya başladı.

Toplamda 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak

Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alan yaklaşık 2,5 milyon kişi bu ek ödemeden yararlanacak. Emeklilere ödenecek maaş farklarının toplamda 6 milyar 447 milyon lirayı bulacağı bildirildi.

Maaş farkları, daha önce maaş alınan banka ve PTT şubelerine yatıyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Gruplara göre alınacak ödemeler

Yapılan açklamaya göre; aylıklarını her ay alanlara; temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta

Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

2. Grupta

Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; temmuz ve ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

3. Grupta

Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı.