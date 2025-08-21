"Emekli maaşıma haciz gelir mi": Bu detaya dikkat! Hak doğuruyor...

Borçlu vatandaşlar, ödeme yapamadıkları takdirde en çok "emekli maaşıma haciz gelir mi?" sorusunu gündeme taşıyor.

Türkiye'de emekli maaşlarına haciz konulmasıyla ilgili çeşitli düzenlemeler ve istisnalar bulunuyor.

Bu konuda bilgi sahibi olmak, olası haciz uygulamalarına karşı alınabilecek tedbirleri anlamak açısından önemli.

"Emekli maaşına haciz ve bloke" işleminin yasal arka planını sizler için araştırdık.

İşte, dikkat etmeniz gereken detaylar...

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ GELİR Mİ 2025

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca, emekli maaşları kural olarak haczedilemez. Bu düzenleme, emeklilerin temel geçim kaynağını koruma amacı taşır.

Ancak, bu kuralın mutlak olmadığı ve bazı istisnaları bulunduğu, Yargıtay’ın son kararı ile bir kez daha vurgulanmıştır.

RIZA HUSUSU

Emekli maaşının bloke edilmesi, borç teminatı olarak banka ile yapılan bir anlaşma ile mümkün olabilmektedir. Ancak bu, zorla değil, açık rıza ile gerçekleşen bir işlem olmalıdır.

Yani, emekli maaşına bloke konulması için, emekli kişinin açık onayı gereklidir. Bu, belirli bir borç için maaşın bir kısmının bankaya teminat olarak verilmesidir.

Sonuç olarak; Emekli maaşına yalnızca, emekli kişinin serbest iradesiyle verilen muvafakatla kredi borcu gibi durumlar için bloke konulabilir.