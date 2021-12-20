Emekli maaşlarına yüzde 40 zam gelirse ne olacak

Asgari ücretin yüzde 50,5 artışla belirlenmesinin ardından gözler emekli maaş artışına çevrildi. Memur maaşlarının yapılan açıklamalara paralel olarak artması bekleniyor.

Asgari ücrette görülmüş en yüksek artışı yaşandı ve yüzde 50,5 artışla net 2 bin 825 liradan net 4 bin 253 liraya çıktı.

Asgari ücretin belirlenmesinden sonra gözler SSK’dan ve Bağ-Kur’dan emekli olan milyonlarca vatandaşın ocak zammına çevrildi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan toplu sözleşme zamları 2018 yılından bu yana enflasyonun altında kaldığı için her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

Memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

SON TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE ZAM ORANI BELİRLENMİŞTİ

Son yapılan toplu sözleşmeye göre 6’şar aylık dönemde 2022 yılı için yüzde 5 + 7, 2023 yılı için yüzde 8 + 6 oranında zam yapılmasına karar verilmişti. Altı aylık enflasyonun bu oranları aşması halinde, hesaplanacak enflasyon farkı bir sonraki altı aylık dönemin maaş artışlarına eklenecekti.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 13,63 OLARAK BEKLENİYORDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verisine göre, enflasyon temmuzda yüzde 1,80, ağustosta yüzde 1,12, eylülde yüzde 1,25, ekimde yüzde 2,39, kasımda ise yüzde 3,51 olmuştu. Böylelikle şimdiye kadar yılın ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında toplamda yüzde 10,46’lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Geriye sadece aralık ayı kaldı. Eğer aralık ayı beklentilerin doğrultusunda gerçekleşirse toplamda 13,83 rakamı elde edilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15-16’ya dayanacak. Enflasyonun beklentileri aşması zam oranını daha da yukarı çekecek.

EMEKLİ MAAŞLARININ BEKLENENDEN DAHA FAZLA ARTMASI GÜNDEME GELDİ

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “Emeklilerimiz çok önemli. Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma bütün emekli gruplarına yansıyacak." açıklaması bu yüzdenin artırılacağına işaret etti.

2021 OCAK'TA SKK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI KAÇ LİRAYA ÇIKACAK

Bakan Bilgin'in açıklamalarından sonra kamuoyunda emekli maaşlarına yüzde 40 zam geleceği konuşuldu. Bu beklentiye göre şimdiki emekli maaşlarına toplu sözleşme kararından bağımsız olarak yüzde 40 zam getirildiğinde karşımıza şu rakamlar çıkıyor:

ŞİMDİ ALINAN SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI / % 40 ZAMLI MAAŞ

2000 sonrası emekli olan SGK'lı 1.627 lira / 2.277 lira

Bağ-Kur’lu (tarım) 1.802 lira / 2.522,8 lira

Bağ-Kur’lu (esnaf) 1.912 lira / 2.676,8 lira

2000 öncesi emekli olan SSK'lı 2.624 lira / 3.673,6 lira

ŞİMDİ MEMUR EMEKLİ MAAŞI / % 40 ZAMLI MAAŞ

En düşük memur emekli aylığı 3.276 lira / 4.586,4 lira

Teknisyen (Lisans 1/4) 3.916 lira / 5.482,4 lira

Memur (Lisans 1/4) 3.918 lira /5.485,2 lira

Şube müdürü (Lisans 1/4) 4.004 lira / 5.605,6 lira

Avukat (1/4) 4.029 lira / 5.640,6 lira

Polis memuru (Lisans 1/4) 4.029 lira / 5.640,6 lira

İmam hatip (Lisans 1/4) 4.029 lira / 5.640,6 lira

Öğretmen (1/4) 4.029 lira / 5.640,6 lira

Mühendis (1/4) 4.913 lira / 6.878,2 lira

Kaymakam (1. Sınıf) 6.840 lira / 9.576 lira

Profesör (En az 5 yıl hizmet) 9.898 lira / 13.857,2 lira

Genel müdür (1/1) 10.435 lira / 14.609 lira

Müsteşar (1/1) 11.806 lira / 16.528,4 lira

MEMUR MAAŞLARI (2021 TEMMUZ TARİHLİ)

UNVAN / DERECE / MEMUR MAAŞLARI (NET/TL) / % 40 ZAMLI MAAŞ

Hizmetli (15/1)* / 4.348 lira / 6.087,2 lira

En düşük memur maaşı / 4.881 lira / 6.833,4 lira

Hizmetli (15/1) / 4.983 lira / 6.976,2 lira

İmam Hatip (9/1)* / 5.022 lira / 7.030,8 lira

Öğretmen (9/1)* / 5.205 lira / 7.287 lira

Memur (Lisans 9/1) / 5.243 lira / 7.340,2 lira

Teknisyen, (Lise 11/1) / 5.456 lira / 7.638,4 lira

Şef (4/1)* / 5.508 lira / 7.711,2 lira

İmam Hatip (9/1) / 5.554 lira / 7.775,6 lira

Öğretmen (9/1) / 5.822 lira / 8.150,8 lira

Öğretmen (1/4)* / 5.872 lira / 8.220,8 lira

Şef (4/1) / 6.051 lira / 8.471,4 lira

Hemşire (1/4)* / 6.334 lira / 8.867,6 lira

Hemşire (Lisans 5/1) / 6.357 lira / 8.899,8 lira

Öğretmen (1/4) / 6.414 lira / 8.979,6 lira

Grafiker (lisans 1)* / 6.580 lira / 9.212 lira

Vaiz (1/4) / 6.810 lira / 9.534 lira

Polis Memuru (8/1) / 7.431 lira / 10.403,4 lira

Mühendis (8/1)* / 7.359 lira / 10.602,6 lira

Mühendis (8/1) / 7.902 lira / 11.062,8 lira

Avukat (1/4) / 8.277 lira / 11.587,8 lira

Araştırma Görevlisi (7/1) / 8.231 lira / 11.523,4 lira

Başkomiser (3/1) / 8.488 lira / 11.883,2 lira

Şube Müdürü (Lisans ¼) / 8.493 lira / 11.890,2 lira

Mühendis (1/4) / 8.669 lira / 12.136,6 lira

Uzman Doktor (1/4) / 10.093 lira / 14.130,2 lira

Profesör (1/4) / 13.936 lira / 19.510,4 lira

Kaymakam 1. sınıf (1/4) / 14.792 lira / 20.708,8 lira

Genel Müdür (1/4) / 16.110 lira / 22.554 lira

Vali (1)* / 17.759 lira / 24.862,2 lira

Vali (1) / 18.458 lira / 24.841,2 lira

Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

*Sendika üyesi bekar kamu görevlisi için.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

2022 ocak maaşına 400 lira, 2022 Temmuz maaşına 128 lira, 2023 ocak maaşına 462 lira ve 2023 temmuz maaşına ise 489 lira alarak yansıyacak.