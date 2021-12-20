Euro
19.7122
6.37%
Dolar
17.4842
5.88%
Altın
1.007
5.69%
Borsa
2.125
1.94%
Bitcoin
817.296
3.81%
BTXN Coin
38.11
-11.53%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Emekli maaşlarına yüzde 40 zam gelirse ne olacak

    Asgari ücretin yüzde 50,5 artışla belirlenmesinin ardından gözler emekli maaş artışına çevrildi. Memur maaşlarının yapılan açıklamalara paralel olarak artması bekleniyor.
    • Özel Haber
    • 20.12.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 13:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emekli maaşlarına yüzde 40 zam gelirse ne olacak

    Asgari ücrette görülmüş en yüksek artışı yaşandı ve yüzde 50,5 artışla net 2 bin 825 liradan net 4 bin 253 liraya çıktı.

    Asgari ücretin belirlenmesinden sonra gözler SSK’dan ve Bağ-Kur’dan emekli olan milyonlarca vatandaşın ocak zammına çevrildi.

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR

    Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan toplu sözleşme zamları 2018 yılından bu yana enflasyonun altında kaldığı için her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

    Memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

    Emekli maaşlarına yüzde 40 zam gelirse ne olacak #1

    SON TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE ZAM ORANI BELİRLENMİŞTİ

    Son yapılan toplu sözleşmeye göre 6’şar aylık dönemde 2022 yılı için yüzde 5 + 7, 2023 yılı için yüzde 8 + 6 oranında zam yapılmasına karar verilmişti. Altı aylık enflasyonun bu oranları aşması halinde, hesaplanacak enflasyon farkı bir sonraki altı aylık dönemin maaş artışlarına eklenecekti.

    6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 13,63 OLARAK BEKLENİYORDU

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verisine göre, enflasyon temmuzda yüzde 1,80, ağustosta yüzde 1,12, eylülde yüzde 1,25, ekimde yüzde 2,39, kasımda ise yüzde 3,51 olmuştu. Böylelikle şimdiye kadar yılın ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında toplamda yüzde 10,46’lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Geriye sadece aralık ayı kaldı. Eğer aralık ayı beklentilerin doğrultusunda gerçekleşirse toplamda 13,83 rakamı elde edilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15-16’ya dayanacak. Enflasyonun beklentileri aşması zam oranını daha da yukarı çekecek.

    Emekli maaşlarına yüzde 40 zam gelirse ne olacak #2

    EMEKLİ MAAŞLARININ BEKLENENDEN DAHA FAZLA ARTMASI GÜNDEME GELDİ

    Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “Emeklilerimiz çok önemli. Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma bütün emekli gruplarına yansıyacak." açıklaması bu yüzdenin artırılacağına işaret etti.

    Emekli maaşlarına yüzde 40 zam gelirse ne olacak #3

    2021 OCAK'TA SKK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI KAÇ LİRAYA ÇIKACAK

    Bakan Bilgin'in açıklamalarından sonra kamuoyunda emekli maaşlarına yüzde 40 zam geleceği konuşuldu. Bu beklentiye göre şimdiki emekli maaşlarına toplu sözleşme kararından bağımsız olarak yüzde 40 zam getirildiğinde karşımıza şu rakamlar çıkıyor:

    ŞİMDİ ALINAN SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI / % 40 ZAMLI MAAŞ

    2000 sonrası emekli olan SGK'lı 1.627 lira / 2.277 lira

    Bağ-Kur’lu (tarım) 1.802 lira / 2.522,8 lira

    Bağ-Kur’lu (esnaf) 1.912 lira / 2.676,8 lira

    2000 öncesi emekli olan SSK'lı 2.624 lira / 3.673,6 lira

    ŞİMDİ MEMUR EMEKLİ MAAŞI / % 40 ZAMLI MAAŞ

    En düşük memur emekli aylığı 3.276 lira / 4.586,4 lira

    Teknisyen (Lisans 1/4) 3.916 lira / 5.482,4 lira

    Memur (Lisans 1/4) 3.918 lira /5.485,2  lira

    Şube müdürü (Lisans 1/4) 4.004 lira / 5.605,6 lira

    Avukat (1/4) 4.029 lira / 5.640,6 lira

    Polis memuru (Lisans 1/4) 4.029 lira5.640,6 lira

    İmam hatip (Lisans 1/4)  4.029 lira5.640,6 lira

    Öğretmen (1/4) 4.029 lira5.640,6 lira

    Mühendis (1/4) 4.913 lira / 6.878,2 lira

    Kaymakam (1. Sınıf) 6.840 lira / 9.576 lira

    Profesör (En az 5 yıl hizmet) 9.898 lira / 13.857,2 lira

    Genel müdür (1/1) 10.435 lira / 14.609 lira

    Müsteşar (1/1) 11.806 lira / 16.528,4 lira

    MEMUR MAAŞLARI (2021 TEMMUZ TARİHLİ)

    UNVAN /  DERECE / MEMUR MAAŞLARI (NET/TL) / % 40 ZAMLI MAAŞ

    Hizmetli (15/1)* / 4.348 lira / 6.087,2 lira

    En düşük memur maaşı / 4.881 lira / 6.833,4 lira

    Hizmetli (15/1) / 4.983 lira / 6.976,2 lira

    İmam Hatip (9/1)* / 5.022 lira / 7.030,8 lira

    Öğretmen (9/1)* / 5.205 lira / 7.287 lira

    Memur (Lisans 9/1) / 5.243 lira / 7.340,2 lira

    Teknisyen, (Lise 11/1) /  5.456 lira / 7.638,4 lira

    Şef (4/1)* / 5.508 lira / 7.711,2 lira

    İmam Hatip (9/1) / 5.554 lira / 7.775,6 lira

    Öğretmen (9/1) /  5.822 lira / 8.150,8 lira

    Öğretmen (1/4)* / 5.872 lira / 8.220,8 lira

    Şef (4/1)  / 6.051 lira / 8.471,4 lira

    Hemşire (1/4)*  / 6.334 lira8.867,6 lira

    Hemşire (Lisans 5/1) / 6.357 lira / 8.899,8 lira

    Öğretmen (1/4) / 6.414 lira / 8.979,6 lira

    Grafiker (lisans 1)* / 6.580 lira / 9.212 lira

    Vaiz (1/4) / 6.810 lira / 9.534 lira

    Polis Memuru (8/1) / 7.431 lira / 10.403,4 lira

    Mühendis (8/1)* / 7.359 lira / 10.602,6 lira

    Mühendis (8/1) / 7.902 lira / 11.062,8 lira

    Avukat (1/4) / 8.277 lira / 11.587,8 lira

    Araştırma Görevlisi (7/1) / 8.231 lira / 11.523,4 lira

    Başkomiser (3/1) / 8.488 lira / 11.883,2 lira

    Şube Müdürü (Lisans ¼) / 8.493 lira / 11.890,2 lira

    Mühendis (1/4) / 8.669 lira / 12.136,6 lira

    Uzman Doktor (1/4) / 10.093 lira / 14.130,2 lira

    Profesör (1/4) / 13.936 lira / 19.510,4 lira

    Kaymakam 1. sınıf (1/4) / 14.792 lira / 20.708,8 lira

    Genel Müdür (1/4) / 16.110 lira / 22.554 lira

    Vali (1)* / 17.759 lira / 24.862,2 lira

    Vali (1) / 18.458 lira / 24.841,2 lira

    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

    *Sendika üyesi bekar kamu görevlisi için.

    TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

    2022 ocak maaşına 400 lira, 2022 Temmuz maaşına 128 lira, 2023 ocak maaşına 462 lira ve 2023 temmuz maaşına ise 489 lira alarak yansıyacak.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir