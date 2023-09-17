Emekliler 10 bin lira ikramiye talep etti Kulislerde emeklilere bu yıl 5 bin lira ek ikramiye verileceği dillendirilirken, TÜED Başkanı Ergün, bu ikramiyenin verilmesi halinde en az 10 bin lira bekledikleri bildirdi.

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Emekliler maaşlarına zam beklerken, diğer yandan da Cumhuriyetin 100. yılı olması nedeni ile kendilerine bir kere olmak kaydı ile 5 bin lira ikramiye verileceği kulislerde konuşuluyor.

Emekliler, halihazırda Ramazan ve Kurban Bayramlarında 2'şer bin lira ikramiye alıyor.

Emeklilerin beklediği maaş zammının ise en geç aralık sonunda gündeme gelmesi bekleniyor.

Bütün bu gelişmelerin netleşmesi için TBMM'nin açılacağı ekim ayına odaklanıldı

Emekliden "Cumhuriyet İkramiyesi" talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verileceği konuşulan "Cumhuriyet İkramiyesi"nin en az 10 bin lira düzeyinde olması gerektiğini kaydetti.

"Cumhuriyet ikramiyesi en az 10 bin lira olmalı"

Büyük bir bölümü kıt kanaat geçinen emeklilerin dört gözle aylıklarına yapılacak artışı beklediğine dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:

Aylıklara artışın yanında bayram ikramiyeleri de artırılmalı. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla emeklilere verileceği konuşulan 5 bin liralık ikramiye de ek bir gelir sağlaması açısından önemli. Fakat 5 bin liralık ikramiye ne Cumhuriyetimize yakışacak ne de emeklimizi mutlu edebilecek düzeyde. Cumhuriyet İkramiyesi en az 10 bin lira olmalıdır.

"Meclis'in ilk gündem maddesi emekliye zam olmalı"

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin aylıklarına yapılacak zam için Meclis'in açılmasını dört gözle beklediğini belirterek, şu değerlendirmeyi aktardı: