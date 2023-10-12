Emeklilere 5 bin liralık ikramiye TBMM komisyonunda Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi.

AA & Ensonhaber

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye verileceğini duyurmuştu.

Kadsım ayında ödenmesi kararlaştırılan ikramiye, Cumhuriyetin ilan edilmesinin 100. yıl dönümü vesilesiyle verilecek.

Tüm emekliler faydalanacak, bütçeden 61 milyar liradan fazlası çıkacak

İkramiye, 17 milyon emeklinin tamamına ödenecek. İkramiyeler, kasım ayının ortasına kadar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

İkramiyenin maliyeti, 61 milyar lirayı geçecek. Bu tutar, bütçeden karşılanacak.